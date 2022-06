Cálculos renales: ¿cómo se prepara el jugo de apio para tratarlos naturalmente?

De acuerdo con la Clínica Mayo, los cálculos renales “son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones”, explica en su portal web. Los cálculos renales afectan las vías urinarias y allí se forman: “la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan.”

La entidad explica que los cálculos en los riñones son dolorosos, pero al ser detectados oportunamente no causan ningún daño; sin embargo, para su eliminación se requiere un tratamiento y el consumo de suficiente agua.

Expertos aconsejan llevar una dieta baja en sal y tomar líquidos para prevenir los cálculos renales. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

¿Cuáles son los síntomas ?

La Clínica explica que los cálculos no producen usualmente síntomas; sin embargo, “si se queda alojado en los uréteres, puede bloquear el flujo de orina y hacer que el riñón se hinche y el uréter tenga espasmos, lo que puede ser muy doloroso”, precisa la entidad americana.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

El dolor debajo de las costillas, la espalda y los costados.

La irritación al orinar.

El dolor que se extiende abajo del abdomen y la ingle, señala la entidad.

La orina de color rojo, rosado o café.

La orina desprende un olor desagradable.

Fiebre

Náuseas y vómito.

La Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus señala que los cálculos renales tienen un tamaño similar a un grano de arena o a una perla, explica.

¿Cómo se detectan los cálculos renales?

MedlinePlus explica que los expertos en salud detectan los cálculos renales por medio de exámenes de sangre, análisis de orina y diagnósticos por imagen.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney y Diseases (NIH), sugiere el consumo de abundante agua para le tratamiento de los cálculos en los riñones; esta práctica ayuda a prevenir la formación de piedras en los riñones que junto con algunos cambios en la cantidad de sodio, calcio y algunos alimentos en la dieta alimenticia son favorables en la salud del organismo, explica. Sin embargo, es importante señalar la importancia de consultar a un médico y seguir un adecuado tratamiento.

¿Por qué aparecen los cálculos renales?

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, el poco consumo de líquidos; la poca ingesta de fibra pero rica en proteínas y sodio; la frecuencia de infecciones urinarias, la obesidad, la predisposición genética, el hiperparatiroidismo, entre otros, pueden ser los causantes de esta afección en los riñones.

¿Cómo eliminar los cálculos renales?

Tua Saúde explica la importancia de conservar reposo; además el consumo de líquidos y medicamentos prescritos por un médico.

Por su parte MejorconSalud describe que el apio es un alimento que tiene una cantidad de potasio, flavonoides y proteínas. Además señala que es un alimento diurético incluido en las dietas para la pérdida de peso. El apio ayuda a eliminar la presión de los riñones en dietas hiperproteicas, explica el portal. También revela que su contenido en agua ayuda a la prevención de cálculos en los riñones y a la prevención de otros problemas de salud.

Sus propiedades traen beneficios al sistema digestivo, por lo que ayuda a prevenir el estreñimiento y a combatir las infecciones urinarias, explica MejorconSalud.

Las hojas de apio traen grandes beneficios para la salud. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

¿Cómo preparar una bebida de apio para eliminar los cálculos renales?

MejorconSalud, revela una receta útil para la eliminación y prevención de piedras en los riñones.

Ingredientes

2 ramas de apio

1 vaso de agua

1 cucharadita de menta

1 manzana

Perejil

Modo de preparación