Cáncer de colon: alimento que ayuda a prevenirlo

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso (colon) y suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Adicionalmente, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, reveló que no hay una causa única para el cáncer de colon y que casi todos los cánceres de colon comienzan como pólipos no cancerosos (benignos), que lentamente se van convirtiendo en cáncer, pero hay mayor riesgo de padecer cáncer de colon si:

Se tiene más de 45 años.

La limpieza del colon es clave para evitar complicaciones de salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es de origen afroamericano o de Europa oriental.

Se consumen muchas carnes rojas o procesadas.

Se tienen pólipos colorrectales.

Se tienen enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa).

Se tienen antecedentes familiares de cáncer de colon.

No obstante, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés), el cáncer colorrectal no siempre causa síntomas, especialmente al principio, pero si se presentan síntomas, estos incluyen:

Cambios en los hábitos intestinales (diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces) que duren por varios días.

Sensación de querer evacuar (ir al baño), la cual no se alivia al hacerlo.

Adoptar hábitos alimenticios más saludables puede favorecer la salud intestinal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sangrado rectal.

Heces oscuras o sangre en las heces (aunque a menudo las heces se vean normales).

Calambres o dolor abdominal (vientre).

Debilidad y fatiga.

Pérdida de peso no intencionada.

Por tal razón, para prevenir la enfermedad, el cambio de la alimentación y del estilo de vida es importante, pues la investigación médica sugiere que las dietas con contenido bajo de grasa y ricas en fibra pueden ayudar a disminuir su riesgo de padecer cáncer de colon.

Así las cosas, el portal Urgente 24 reveló que los frijoles y las lentejas son ideales para prevenir la enfermedad, pues la coordinadora del programa de salud, educación y divulgación comunitarias, y dietista registrada del Centro para una Vida Saludable del Hospital de Northern Westcheste, Amy Rosenfeld le dijo a al sitio especializado HealthDay: “Si consume frijoles y lentejas de forma regular, reduce el riesgo de pólipos (pequeños tumores) cancerosos en el colon [...] Intente sustituir la carne por frijoles o lentejas dos veces por semana, o intente reducir la carne en sus recetas y agregar legumbres”.

Los fríjoles y las lentejas contienen muchas proteínas y son bajos en grasas. - Foto: Getty Images

Además, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, señaló que las legumbres son ricas en proteína vegetal, fibra, vitaminas del grupo B, hierro, ácido fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc.

Asimismo, explicó que las legumbres son similares a la carne en nutrientes, pero con menores niveles de hierro y sin grasas animales.

“Las legumbres están repletas de nutrientes. Son bajas en calorías, pero hacen sentir llena a la persona. El cuerpo utiliza los carbohidratos en las legumbres lentamente, con el tiempo, proporcionando energía constante para el cuerpo, el cerebro y el sistema nervioso. Consumir más legumbres como parte de una dieta saludable puede ayudar a bajar el azúcar en la sangre, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y otras enfermedades del corazón y riesgos para la diabetes”, explicó la biblioteca.

Sobre la misma línea, indicó que las legumbres pueden agregarse a cualquier comida, para el desayuno, el almuerzo o la cena. Una vez cocidas, se pueden comer calientes o frías.

De todos modos, antes de consumir algún alimento lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.