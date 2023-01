Harvard revela cómo prevenir el cáncer de colon

En el continente americano, el cáncer de colon es el cuarto más común. Cada año hay más de 240.000 nuevos casos y aproximadamente 120.000 muertes por esta enfermedad. Se estima que para el 2030 la incidencia de este cáncer aumente en un 60 %.

¿Cómo prevenir el cáncer de colon según Harvard?

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard que analizó a 7.216 personas de 55 a 80 años, durante seis años, cinco hábitos saludables podrán ayudar a reducir en un 48 % el riesgo de padecer cáncer colorrectal:

Una dieta saludable

Según la prestigiosa universidad, mantener una dieta basada en una alimentación saludable ayuda a reducir entre un 10 % y 20 % el riesgo a padecer este tipo de cáncer.

Las verduras son clave como parte de una dieta saludable. - Foto: Getty Images

Evitar el consumo de tabaco

Quienes tienen el hábito de no fumar están ganando puntos para no padecer esta enfermedad. Mantener el no consumo de cigarrillos u otro tipo de tabaco reduce considerablemente que el cáncer de colon llegue al cuerpo.

Evitar el cigarrillo reduce el riesgo de contraer cáncer de colon - Foto: Getty Images

Evitar el consumo excesivo de alcohol

El estudio no enfatiza que se prohíba en su totalidad el consumo de alcohol, pero advierte que, entre menos se ingiera, se incrementan las probabilidades para que el cáncer no aparezca.

El consumo de bebidas embriagantes es perjudicial para la salud. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mantener un índice de masa corporal

El peso es fundamental. Tener sobrepeso podría traer grandes consecuencias para la salud, sobre todo si de cáncer de colon se habla. Según la universidad estadounidense, tener grasa adicional marcada por un índice de masa corporal (IMC) más alto, una cintura prominente y una mayor relación cintura-cadera, aumentaría el riesgo de contraer cáncer de colon.

Tener 'barriga' es un mal síntoma y esta característica física podría traer graves consecuencias en materia de salud. - Foto: Foto: Getty Images.

Realizar actividad física con regularidad

Hacer ejercicio de manera constante disminuye el riesgo de tener cáncer de colon en un futuro. El sedentario es una de las acciones que se deben dejar atrás y mantener una vida física activa.

Un estudio del Journal of Clinical Oncology que analizó a 75 mil personas durante más de diez años, determinó que, específicamente, el ejercicio físico moderado, practicado de manera habitual, es imprescindible para reducir el riesgo de cáncer de colon.

Correr es una actividad física que la mayoría de personas puede hacer. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los alimentos, clave fundamental para prevenir el cáncer de colon

En cuanto a la alimentación, un estudio de la Universidad Tufts publicado en la revista médica British Medical Journal señaló que los hombres que consumen altas cantidades de alimentos ultraprocesados se enfrentan a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon que los que no lo hacen.

Por esta razón, se debe evitar este tipo de alimentos: las carnes procesadas como las salchichas o el tocino, los alimentos congelados, las sodas y la comida rápida.

El cáncer de colon a veces suele ser silencioso y se deben detectar de manera rápida sus síntomas para que no evolucione - Foto: Getty Images

Entre tanto, Fang Zhang, epimedióloga de la Escuela Friedman de Ciencias y Política de Nutrición, señala que se ha evidenciado que el consumo de alimentos como el yogur puede “contrarrestar el efecto dañino” de otro tipo de ultraprocesados en el caso de las mujeres.

“Mucha de la dependencia en este tipo de comidas se debe a factores como el acceso a los alimentos y la conveniencia para los consumidores”, explicó Zhang.

Argumentó la importancia de consumir alimentos sanos para eliminar el riesgo de padecer esta enfermedad, pues “debemos hacer que los consumidores sean conscientes de los riesgos asociados a consumir alimentos poco sanos en grandes cantidades y hacer que las opciones más sanas sean más fáciles de elegir”.