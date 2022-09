Medicamentos estarían relacionados con el desarrollo del cáncer de colon

El cáncer de colón, o como también se le conoce, cáncer colorrectal, es un tipo de cáncer que se desarrolla en el intestino grueso y por lo general, suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, este es el cuarto cáncer más común en la región de las Américas y cada año se producen en la región más de 240.000 nuevos casos y aproximadamente 112.000 muertes debidas a esta enfermedad.

Hasta el momento, los médicos desconocen la cauda que provoca la mayoría de los cánceres de colón. Sin embargo, El Periódico señala que un estudio de la Universidad de Umea (Suecia), publicado a principios de año, dio a conocer que existe una clara relación entre la toma de antibióticos y un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon en los próximos cinco o diez años.

Los investigadores de la universidad sueca basaron su estudio con la revisión de 40.000 casos de cáncer. En concreto, se cree que el impacto de los antibióticos en el microbioma intestinal está detrás de este incremento del riesgo de cáncer.

La investigadora de cáncer en la Universidad de Umea, Sophia Harlid, advierte que “los resultados subrayan el hecho de que hay muchas razones para ser restrictivos con los antibióticos. Aunque en muchos casos la terapia con antibióticos es necesaria y salvar vidas, en el caso de dolencias menos graves que se pueden curar de todos modos, hay que tener precaución para evitar que las bacterias desarrollen resistencia, pero, como muestra este estudio, también porque los antibióticos pueden aumentar el riesgo de padecer un futuro cáncer de colon”.

De este modo, los investigadores descubrieron que tanto en las mujeres como en los hombres que tomaron antibióticos durante seis meses, tienen un riesgo del 17 % mayor de desarrollar cáncer en el colon ascendente. No obstante, no se evidenció que haya un mayor riesgo de cáncer en el colon descendente y tampoco hubo un mayor riesgo de cáncer de recto en los hombres que tomaban antibióticos, pero en las mujeres que tomaban antibióticos tenían una incidencia ligeramente menor de cáncer de recto.

Para comprender cómo los antibióticos aumentan este riesgo, los expertos estudiaron detalladamente un fármaco bactericida no antibiótico utilizado contra las infecciones urinarias que no afecta al microbioma. Entre los resultados a destacar, no hubo diferencias en la frecuencia de cáncer de colon en quienes utilizaron este fármaco, lo cual sugiere que es el impacto de los antibióticos en el microbioma lo que aumenta el riesgo de cáncer.

Ante esta evidencia científica, Harlid aclara que “no hay absolutamente ningún motivo de alarma por el simple hecho de haber tomado antibióticos. El aumento del riesgo es moderado y el efecto sobre el riesgo absoluto para el individuo es bastante pequeño”.

¿Cómo prevenir el cáncer de colón?

Los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades señala que los expertos aconsejan una alimentación baja en grasas animales y rica en frutas, verduras y granos integrales para reducir el riesgo de afecciones crónicas, como enfermedades coronarias, diabetes y el riesgo de padecer cáncer colorrectal.

Así mismo, algunos estudios señalan que el riesgo de cáncer colorrectal también se puede reducir si se aumenta la actividad física, se mantiene un peso saludable, se limita el consumo de alcohol y se evitan los productos del tabaco.