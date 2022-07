Cáncer: la señal que puede aparecer en el brazo y que se puede incrementar en semanas

El cáncer es un término que se utiliza para referirse a un amplio número de enfermedades. Es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Estas “se multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando se dañan o cuando el cuerpo ya no las necesita. El cáncer se presenta cuando el material genético de una célula cambia. Eso provoca que las células crezcan fuera de control. Las células se dividen demasiado rápido y no mueren de la manera normal”, detalla Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esta enfermedad es la principal causa muerte en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 los más comunes, con respecto a nuevos casos, fueron:

Cáncer de mama (2,26 millones de casos).

Cáncer de pulmón (2,21 millones de casos).

Cáncer de colon rectal (1,93 millones de casos).

Cáncer de próstata (1,41 millones de casos).

Cáncer de piel (distinto del melanoma) (1,20 millones de casos).

Cáncer gástrico (1,09 millones de casos).

Existen diferentes tipos de cáncer:

Cánceres de cabeza y cuello.

Cáncer colorrectal.

Cáncer de cuello uterino.

Cánceres ginecológicos.

Cáncer de hígado.

Linfoma.

Cáncer de mama (seno).

Mesotelioma.

Mieloma.

Cáncer de ovario.

Cáncer de piel.

Cáncer de próstata.

Cáncer de pulmón.

Cáncer de riñón.

Cáncer de tiroides.

Cáncer de útero.

Cánceres de vagina y de vulva.

El sarcoma de tejido blanco es un tipo de cáncer poco común. Este inicia en los tejidos que conectan y recubren las estructuras del cuerpo humano (grasa, músculos, vasos sanguíneos, nervios, tendones, revestimiento de las articulaciones).

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, este tipo de cáncer se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, pero los más comunes se forman en los brazos, el abdomen y las piernas.

Existen más de 50 tipos de este cáncer. “Nadie sabe exactamente cuál es la causa de estos cánceres. No son comunes, pero usted corre un riesgo mayor si estuvo expuesto a determinadas sustancias químicas, recibió radioterapia o tiene algunas enfermedades genéticas”, indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En su etapa inicial, este cáncer no presenta síntomas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cáncer crece y puede causar una hinchazón o protuberancia, la cual sigue creciendo. Como la mayoría de las protuberancias no son cáncer, se pueden confundir; por eso, esta enfermedad puede ser difícil de diagnosticar.

Otros síntomas del sarcoma de tejido blando incluyen:

Dolor, al presionar un nervio, órgano, vaso sanguíneo o músculo.

Bloqueo o sangrado en el estómago o los intestinos.

Problemas respiratorios.

Cáncer de piel

Existen tres tipos de cáncer en la piel: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma. Los dos primeros son los más comunes y tienen probabilidades altas de curación. Se caracterizan por provocar desfiguración. El tercero es el melanoma y es el más peligroso. Es el tipo de cáncer de piel que causa mayores muertes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan prestar atención a los cambios en la piel. “Un cambio en la piel es el signo más común de cáncer de piel. Estos cambios pueden ser una lesión nueva que le salió en la piel, una llaga que no cicatriza o un cambio en un lunar. No todos los cánceres de piel se ven iguales”.

Todas las personas pueden desarrollar cáncer de piel. Sin embargo, de acuerdo con Medline Plus, este tipo de cáncer es más frecuente en personas con las siguientes características: