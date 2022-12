¿Cenar tarde genera aumento de peso?

No se trata de restringir comidas sino saber comer en el horario apropiado.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) asegura que “en 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos”. Ese mismo año se registró que 41 millones de niños menores de cinco años tenían problemas de peso.

Es entonces que tener un plan de alimentación balanceado puede reducir los factores de desarrollo de obesidad. Por ello, es importante incluir alimentos diuréticos, ricos en grasas insaturadas, que reemplacen las trans o saturadas que pueden inducir al incremento de colesterol LDL, mismo que aumenta las posibilidades de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, lo anterior no es lo único que puede desequilibrar el peso, también las horas en las que se come. Por esto, Mejor con Salud, en uno de sus artículos escrito por la psicóloga Valeria Sabater, asegura que la ingesta de alimentos minutos antes de ir a dormir puede ser perjudicial para el cuerpo, ya que la digestión se ve obstruida y el peso, en riesgo.

Es entonces que determina que no es no comer, sino hacerlo a horas inapropiadas y según los alimentos que se ingieran, por lo que detalla una lista de comidas que pueden no solo incidir en un aumento de peso, sino en una mala digestión.

Alimentos azucarados

El estudio Mayor pérdida de peso y cambios hormonales después de 6 meses de dieta con carbohidratos consumidos principalmente en la cena, presidido por Sigal Sofer, Abraham Eliraz, entre otros autores, precisa que comer carbohidratos podría ayudar a adelgazar. No obstante, instituciones como la Clínica Mayo sugieren reducir el consumo de carbohidratos en la noche.

Entre tanto, la ingesta de alimentos ricos en azúcar puede elevar los niveles de glucosa en la sangre, permitiendo el desarrollo de diabetes e hiperglucemia. Sin embargo, muy poco se habla del azúcar y el colesterol alto. Su relación radica en que la mayoría de alimentos ultraprocesados no solo tiene azúcar, sino un gran contenido en grasa dañina perjudicial para el organismo.

Es de mencionar que las bebidas azucaradas no tienen un contenido nutritivo, pero sí azucarado, aumentando el índice de sobrepeso en una persona.

Pasta

Mejor con Salud señala que este alimento es ideal consumirlo, cuando es vegetal; sin embargo, si no es así, una ingesta moderada no debería incidir en el aumento de peso. Además, es ideal cenar dos horas antes de ir a dormir para que el estómago cumpla óptimamente sus funciones y se reduzca el riesgo de sobrepeso.

Algunas personas optan por restringirse de comer en la noche. Según el sitio, no es lo ideal porque provocaría ansiedad y, en vez de disminuir el apetito, lo incrementa. Además, el azúcar, que es indispensable para el cuerpo, bajaría de nivel.

Si lo que se desea es perder peso, se pueden evaluar varias dietas como la mediterránea y el ayuno intermitente que, según el objetivo, pueden ser útiles, siempre y cuando estén acompañadas de profesionales.

Ayuno intermitente

De acuerdo con la Clínica Mayo, el ayuno intermitente es aquel periodo de tiempo en el que no se consume ningún alimento, sin embargo, de este, se derivan otros, como: