Comer de esta forma la semilla de la manzana podría terminar en una peligrosa intoxicación

Asimismo, la manzana es un alimento que también puede regular la diabetes, entendida como la no producción de insulina por parte del páncreas y/o la resistencia de las células a ella. Cabe mencionar que existe otro tipo de diabetes que aparece durante el embarazo, que se conoce como gestacional.

También, la manzana es muy utilizada para bajar de peso, ya que produce un efecto de saciedad que no permite la ingesta de alimentos extras que el cuerpo no necesita. A su vez, se destaca por no contener una gran cantidad de glucosa que contribuye en la regulación de la presión arterial alta, evitando el desarrollo de otras afecciones.