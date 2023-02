¿Cómo acabar con el exceso de grasa en la piel?

Cuando una persona tiene piel grasa o mixta, generalmente se ve asociada con acné, que de acuerdo con el sitio Nueva Dermatología se debe a la acumulación de sebo que dilata los poros, y es por esto, que se genera un trastorno (acné) como lo define la Clínica Mayo.

Según el centro especializado, el acné “es un trastorno de la piel” que suele aparecer cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y con “células cutáneas muertas”. Por lo tanto, se puede observar en el rostro o espalda puntos blancos o puntos negros, que son conocidos como espinillas.

Las principales causas que se conocen del por qué la aparición de acné son: por bacterias, inflamaciones o folículos pilosos que son tapados por grasa. Así mismo, por el “exceso de producción” de sebo, señala.

La adolescencia se suele asociar con esta afección, sin embargo, no todos los jóvenes sufren de este trastorno. No obstante, la entidad citada subraya que si un adulto mayor de 60 años denota granos en alguna parte de su cuerpo, debe consultar a un médico.

Como se indicó anteriormente, estos granos, ya sean bultos o espinillas, pueden aparecer en el pecho, la frente y usualmente en el rostro, porque son las zonas en donde hay más glándulas sebáceas.

No obstante, Mundo Deportivo, en un artículo escrito por Laura Ruiz, asegura que la grasa en el cutis se puede ver asociada con muchos factores como lo son el estrés, el ambiente, la genética y las hormonas, por lo que es importante acudir a un centro médico y someterse a un tratamiento adecuado según sea la causa de acné.

El acné es un trastorno de la piel, según la Clínica Mayo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo ‘barrer’ la grasa?

El brillo en la cara generalmente se puede relacionar con la aplicación de cremas hidratantes, que le dan este aspecto luminoso, sin embargo, el portal mencionado señala que se deben considerar productos que contrarresten el sebo, modificando igualmente hábitos no saludables como la mala alimentación.

Incluso menciona que se debe hacer una limpieza facial con ingredientes que no causen alergia, aconsejando desmaquillar la piel con agua micelar, por ejemplo.

El agua micelar es un producto hidratante para la piel. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe puntualizar que, tal y como lo señala Mejor con Salud, el agua micelar es un limpiador que retira la suciedad de la piel brindando una textura suave a la misma.

Sus compuestos son tensioactivos -explica- que generan micelas que se definen como el conjunto de moléculas repulsivas a la humedad. Entre sus propiedades se destaca como astringente, emoliente e hidratante debido a su función conjunta con el agua.

Aunque su labor más relevante es como limpiador, su uso como tonificador es elogiado. El artículo publicado por el Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) “Compatibilidad piel sensible del agua micelar”, determina que este producto es apto para quienes tienen una piel sensible, ya que tienen un efecto bajo de irritación e inflamación en la piel y alto en hidratación.

Sin embargo, no se debe descartar leer antes de su uso sus componentes y previamente identificar que ninguno de ellos sea causante de una alergia. Entre tanto, Mundo Deportivo aconseja seguir el paso a paso de esta rutina para barrer la grasa del rostro.

Cualquier persona puede sufrir de acné. - Foto: Getty Images

Al momento de despertar, lavar con agua tibia el rostro. Luego de secar, con un algodón, humedecerlo con agua micelar y aplicar para barrer el exceso de grasa. Posteriormente, seguir con las actividades de limpieza facial y cuidado de la piel, cómo aplicar cremas hidratantes o hacer ejercicios faciales.

De igual manera, destaca algunos remedios caseros para eliminar la grasa que tienen como protagonista el eucalipto, el agua de rosas, la sábila y la manzanilla, pero antes de su uso se sugiere consultar con un dermatólogo.