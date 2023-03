¿Cómo afecta el día a día la ansiedad matutina y de qué forma controlarla?

La ansiedad se caracteriza por ser un sentimiento de temor e inquietud, que puede hacer que la persona se sienta inquieta y tensa, y hasta presente palpitaciones. Es una situación que se da como una reacción normal a cuadros de estrés.

Cuando la ansiedad es temporal no tiene mayor efecto, pues es natural que un individuo se exponga a ella. Sin embargo, también ocurre que el miedo no es temporal y se convierte en una condición abrumadora para quien lo padece, indica la biblioteca médica, Medline Plus.

A nivel físico, este padecimiento genera complicaciones, pues es posible que provoque agotamiento y fatiga, lo que hace que la persona se sienta baja de energía. Esto se debe a que la mente utiliza muchos recursos para pensar, analizar y preocuparse. Si bien se trata de un tema mental, esto desgasta físicamente.

El estrés es una de las principales causas de la ansiedad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hay un tipo de ansiedad que es conocida como matutina y, de acuerdo con el portal Psicología y Mente, se da únicamente en el momento de pasar al estado de vigilia; al despertar.

“Cuando empieza el día y la persona hace la transición del estado de sueño al de vigilia, esta viene acompañada de una serie de signos y síntomas correspondientes al estado de ansiedad al despertar. El individuo ansioso dará por sentado que las cosas le saldrán mal incluso antes de haber comenzado a realizar la acción”, precisa.

Síntomas

Los expertos aseguran que los signos y señales más comunes de la ansiedad al despertar son los siguientes.

Sudoración excesiva.

Taquicardia.

Respiración acelerada.

Temblores.

Estos síntomas se presentan en gran medida por un desequilibrio en los niveles de cortisol, los cuales tienden a ser más elevados al comenzar el día, pero cuando son demasiado altos entonces es cuando sobrevienen los mencionados signos.

Como consecuencia, la mente comienza a fabricar pensamientos catastróficos, los cuales tienen su pico más intenso en horas de la mañana, y a medida que pasan las horas van disminuyendo, junto con el resto de reacciones fisiológicas.

La ansiedad matutina puede hacer que la persona viva acelerada desde primera hora del día. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Normalmente, los síntomas de carácter emocional y psicológico no son observables directamente, y en la mayoría de los casos responden a cada persona.

Causas

Además de los niveles elevados de cortisol durante las horas de la mañana, existen otros factores que tienden a detonar este tipo de ansiedad en las personas. Algunos de ellos son, por ejemplo, la procrastinación, la sobrecarga de trabajo y la disonancia cognitiva.

En el primer caso, dejar para después una actividad que es prioritaria, en el momento se obtiene una satisfacción, pero se agrega un factor de estrés a mediano plazo. Eventualmente, se tendrá que realizar esa actividad, y mientras más se postergue, es posible que mayor sea la ansiedad matutina.

Sobrecargarse de actividades y no delegar funciones es otro de los aspectos que inciden. Cuantos más trabajos se tengan que realizar, mayor será el nivel de energía y compromiso que se tiene que invertir y esto genera estrés.

El exceso de trabajo genera cuadros de ansiedad.

Una tercera causa es la disonancia cognitiva, que implica que cuando las acciones no van en la misma dirección que los pensamientos y principios, se genera una sensación de contradicción, que inconscientemente la mente se esfuerza por justificar de manera lógica.

¿Cómo prevenirla o aliviarla?

Además de controlar lo que se ingiere en las primeras horas del día, existen una serie de acciones que pueden ayudar a aliviar los síntomas de ansiedad matutina, según información de Promofarma, cadena de farmacias online de España.

Ejercicios de respiración: al despertar tratar de concentrarse en la respiración durante unos minutos para controlar el ritmo de la respiración y reducir la sensación de ansiedad.

Evitar fumar al despertar: el tabaco aumenta la ansiedad.

Hacer deporte: realizar deporte ayuda a regular los niveles de cortisol, pero lo aconsejable es no practicarlo durante las horas previas a dormir. En esa franja horaria son mejores las rutinas de yoga o estiramientos suaves, que ayudarán a regular la ansiedad y a conciliar el sueño.

Hacer deporte es una de las formas de calmar y evitar la ansiedad. - Foto: Getty Images