¿Cómo consumir leche para no subir de peso? Siga esta recomendación

La leche es una de las bebidas que, por naturaleza, suele estar presente en la mesa, porque además de lo tradicional, puede encontrarse en diferentes derivados y acompañar varios alimentos. Esta resulta un producto ‘predilecto’ por su precio, asequibilidad y dados sus beneficios múltiples para la salud: es rica en vitaminas, calcio y proteínas.

Sin embargo, algunas personas con el paso del tiempo descubren que son intolerantes a la lactosa y empiezan a contemplar otras opciones para sustituirla. También hay quienes buscan mantener un estilo de vida equilibrado con una dieta saludable, más allá de si se es o no propenso a subir de peso.

Beneficios en el consumo de leche - Foto: Getty Images

En ese caso, el portal Gastrolab refiere algunos tipos de leche que aportan menos calorías al cuerpo y están en línea con varios beneficios tras su consumo. Por ejemplo, entre las opciones está la leche de avena y de soya (logrando la primera ayudar a reducir el colesterol, además de aportar vitamina B y ayudar en la regulación del tránsito intestinal).

¿Qué tipo de líquido consumir?

No obstante, el producto que facilita un mayor control del peso corporal es la leche de almendras que se acerca a la tradicional, en cuanto a su componente nutricional. De acuerdo con Medical News Today, esta es rica en calcio, Vitamina D, E y algunas proteínas agregadas, además tiene un número de calorías inferior (39,3) que la proveniente directamente de la vaca (102).

Entretanto, y para tener más certeza de que su ingesta va en línea con el propósito buscado, es importante revisar que no contenga azúcares añadidos. Si se decide incluirla a la hora de mercar, no está de más conocer otras bondades, como el hecho de que no aumenta el nivel de azúcar en la sangre por lo que es ideal para diabéticos o aquellos que buscan mejorar su alimentación.

Beneficios de incluir la leche de almendras en la dieta. - Foto: Getty Images / nipastock

Medical News Today destaca que la leche de almendras (pero enriquecida), además de contribuir en un peso equilibrado, ayuda a fortalecer los huesos. El calcio agregado se convierte en la alternativa también para los veganos o para quienes son intolerantes a la lactosa.

¿Cómo bajar el azúcar en la sangre?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la diabetes se desarrolla una vez que el páncreas no genera la insulina necesaria o cuando el cuerpo no la procesa como debería. Los vasos sanguíneos y los nervios pueden terminar afectados con el tiempo cuando la glucosa es alta, siendo un factor de la diabetes sin control.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

“El diagnóstico temprano se puede lograr a través de pruebas relativamente económicas de glucosa en sangre. El tratamiento de la diabetes implica dieta y actividad física junto con la reducción de la glucosa en sangre y los niveles de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. El abandono del consumo de tabaco también es importante para evitar complicaciones”, señala la OMS en su página oficial.

La Universidad de Harvard adelantó una investigación en la que concluyó que el consumo de verduras, frutas, café y frutos secos bajan las probabilidades de contraer esa enfermedad crónica.

El análisis encontró durante un monitoreo que comparando los participantes a los que se les detectó diabetes tipo 2 con los que no, hallaron en los primeros una menor ingesta de alimentos de origen vegetal y un índice de masa corporal superior.

La OMS recomienda, por su parte, aumentar la actividad física en por lo menos 30 minutos de ejercicio regular con una intensidad moderada la mayor parte de la semana. La duración o dedicación de esta podría ser más alto, dependiendo el peso de la persona.