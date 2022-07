¿Cómo estar en forma durante la menopausia?

Después de los 45 años, una mujer puede experimentar cambios hormonales en su cuerpo, esto se debe a que inicia una etapa más en su vida: la menopausia, que consiste en la no producción de hormonas, consecuencia de ello: el retiro de la menstruación, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

Los síntomas que se presentan en esta etapa son cambios de humor, como la irritabilidad, la dificultad para conciliar el sueño, la caída del cabello, entre otros.

Es importante señalar que una mujer también puede tener ansiedad, definida por la Clínica Mayo como un trastorno en el que agobian las preocupaciones y el miedo, siendo estos frecuentes en el día a día. Los síntomas que una persona experimenta son: palpitaciones, escalofríos, fatiga, cansancio, debilitamiento, dificultad para dormir, entre otros.

De acuerdo con la Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, una mujer se expone a una enfermedad de trasmisión sexual si no mantiene un debido cuidado preventivo en sus relaciones sexuales; esto quiere decir que la menopausia no mitiga los riesgos de infectarse.

Así mismo, la organización precisa que la menopausia puede ser el inicio de enfermedades cardiacas, ya sea por la vejez o por la disminución de hormonas. Por lo tanto, enfermedades como la presión arterial y la diabetes pueden ser más notorias en esta etapa.

Entre tanto, los cambios en su cuerpo son notorios, por ejemplo, por el debilitamiento de sus huesos, por lo que la Clínica Mayo da a conocer algunos consejos para las mujeres que quieren mantenerse en forma después de la menopausia, y combatir la osteoporosis.

El cuidado de los huesos es uno de los que más atención debería tener. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esto, una rutina física diaria no solo contribuye en la salud del cuerpo, sino en la salud mental, y más si se transita por esta etapa de la vida, ya que de acuerdo con la entidad americana, los ejercicios:

Pueden prevenir el cáncer de mama, por ejemplo, entendido este como el desarrollo de la enfermedad terminal en los senos de la mujer. Además, se considera que es la segunda enfermedad más diagnosticada en el género femenino después de del cáncer de piel.

Ayuda a fortalecer la estructura ósea que se ve expuesta a posibles fracturas por su debilitamiento.

Como se mencionó con anterioridad, mantener una buena salud mental es vital para tener un buen estado de ánimo, contrarrestando la depresión y otros trastornos emocionales que pueden afectar el comportamiento y pensamiento de una persona.

Hacer ejercicio mantiene a una mujer en el peso adecuado y puede ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes, que consiste en la resistencia del organismo a la insulina. Sin embargo, es importante destacar que no se ha asociado que la actividad física reduce los síntomas de la menopausia, sin embargo, si contribuye en la mejora de la calidad de vida de una persona.

Ejercicios para contrarrestar la menopausia

Ejercicios para glúteos - Foto: Getty Images

Por esto, aconseja realizar ejercicios aeróbicos como caminar, montar en bicicleta, nadar por aproximadamente 20 minutos cada día. Sin embargo, los ejercicios de fuerza, es decir, el levantamiento de pesas, deben ser incluidos, ya que puede regular la grasa en el cuerpo y así mismo quemar calorías extras.

El acompañamiento de un instructor es importante para llevar a cabo diferentes actividades físicas, porque puede evitar una lesión.

Por último, aunque el ejercicio requiere de disciplina, la exigencia no moderada puede ser perjudicial para la salud, por esto, si no se puede hacer ejercicio de manera continua en determinado horario, una opción es realizarlo en distintos tiempos en el día, por ejemplo, recorridos o caminatas de 5 minutos.