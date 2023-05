Cómo lucir un maquillaje impecable después de los 50: errores que debe evitar y ‘tips’ de expertos

Con el paso de los años, la piel tiende a deteriorarse. Es un efecto predeterminado en las personas, pero que puede gestionarse para no perder vitalidad. Un método es el maquillaje, especialmente después de los 50 años, pero hay que seguir una serie de recomendaciones para no cometer errores que perjudiquen aún más el cuidado personal.

La piel del rostro es una zona muy sensible y se daña con mínimas cosas. La investigación Introduction to skin again señala que esta región del cuerpo empieza a envejecerse en el periodo de los 25-30 años. Desde ese momento iniciarán los cambios que provienen de imperfecciones derivadas de la pérdida de humedad y elasticidad.

Las arrugas son muestra del deterioro de la piel con el tiempo. - Foto: Getty Images

Para mitigar ese fenómeno, las personas emplean el maquillaje para tapar las imperfecciones y conservar el estado vital de la piel. Empero, no hay que tomar este método a la ligera, sino que hay que tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos para no cometer un error con los cosméticos.

El artículo científico Effects of irradiance on UVA - induced skin again explica que el primer error de cometer las personas al aplicarse maquillaje es no utilizar de complemento bloqueador solar. Este producto suele aplicarse antes de cualquier crema hidratante, dado que impide que los rayos solares penetren en la piel con facilidad. Puede que una persona mantenga una rutina con varios cosméticos, pero sin el bloqueador solar, el cuidado será en vano.

De la mano con ese punto, hay que elegir bien el tipo de base para aplicar. Considerando que la piel a los 50 años está debilitada, se recomienda tener en cuenta que la superficie está más seca que en la juventud. En ese orden de ideas, el estudio señala que la base escogida debe ser oleosa y rica en colágeno. Adicionalmente, se recomienda aplicar gotas de aceite natural como complemento; esto será agradecido por la piel y el cuidado se notará.

Hay que elegir bien las sombras de los ojos para no aparentar verse más deteriorada. Oriflame. - Foto: Foto: Oriflame

Otro cosmético fundamental para este proceso de revitalización es el corrector, el cual cumple la función de mejorar el aspecto de las ojeras. Lo primero que hay que hacer antes de aplicarlo es hidratar la parte inferior que recubre los ojos; puede hacerse con un gel especial o una mascarilla. Acto seguido, el corrector se deberá aplicar bien y no dejar grumos alrededor de la piel.

Este cosmético no puede sellarse en su totalidad, tan solo un poco. Por medio de una base de polvo, se aplicará una porción del corrector con la brocha, siempre en círculos para lograr uniformidad. Posteriormente y si así se desea, se puede aplicar sombras, las cuales alisarán la zona para evitar que se marquen las líneas de expresión.

Por naturaleza, la piel de los ojos es más oscura, acentuándose a medida que pasan los años. Un error grave entonces es aplicarse sombras bastante oscuras, por lo que hay que tener en cuenta la tonalidad de la piel para escoger la sombra adecuada. Además, hay que considerar la forma de los párpados, debido a que no se puede aplicar cualquier producto.

Además de la piel, el vello de las cejas también se debilita, por lo que hay maquillaje especial para esta zona. Para lucir bien las cejas, hay que emplear un lápiz o una sombra que le proporcione un tono claro que no haga que se vean duras. Lo ideal es repoblar las cejas, ganando grosor más no rigidez.

El bloqueador solar es importante para cuidar la piel. - Foto: Getty Images/PhotoAlto

El encrespador de pestañas también es un producto que no fue faltar. Uno de los errores más comunes a los 50 o más años es usarlo incorrectamente. Considerando que la piel de los párpados cambia, no se puede mantener la misma técnica para siempre. Cuando los estragos de la edad aparecen, hay que aplicárselo elevando la barbilla, mirando hacia abajo y hacer una línea delgada. No hay que usarlo en la parte de abajo, debido a que los ojos se verán más cansados y la mirada se sentirá cansada.

Otra recomendación tiene que ver con el uso del blush líquido. Este producto puede emplearse en mejillas, ojos, pómulos y labios. Lo mejor es optar por una presentación cremosa e hidratar antes la piel para lograr un mejor acabado. Una ventaja que tiene este producto es que mejora el acabado general del maquillaje, por lo que sirve para salir de apuros.

Tal y como ocurre con los ojos, otro error es aplicar el labial incorrecto. La sugerencia es emplear uno que no endurezca las facciones del rostro ni generar la apariencia de mayor edad. Lo ideal son los tonos claros, especialmente aquellos que sean naturales y luminosos.

Finalmente, el último consejo es no cometer el error de dormirse con el maquillaje puesto. Durante la noche, la piel regenera células, un proceso que se verá interrumpido si hay exceso de cosméticos actuando. Lo ideal es utilizar toallas desmaquillantes para retirarlo junto al exceso de sudor y dejar que la piel respire al natural.