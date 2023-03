¿Cómo mejorar tu sistema inmunológico y reducir tus niveles de azúcar en sangre?

Desde tiempo remotos, diferentes pueblos y culturas han visto el áloe vera como una fuente de virtudes. Uno de los datos observados es que cuando se produce un corte en alguna de sus hojas, la herida cicatriza de inmediato.

Así descubrieron que el cristal de esta planta sirve para curar quemaduras, heridas y afecciones cutáneas, para combatir las picaduras y prevenir la caída del cabello o, incluso, los problemas de hígado.

El consumo de áloe vera puede ayudar a mejorar los niveles de azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images

Variedades de áloe con propiedades medicinales

Para los egipcios, el áloe vera o sábila fue conocida como “la planta de la inmortalidad”; para los sumerios una “mágica virtud”; para los templarios “el elixir de Jerusalén” ; y para los árabes el “lirio del desierto”, “la fuente eterna de la juventud” y una “planta de primeros auxilios”. Con el tiempo, a esta lista se añadieron otras propiedades convirtiéndola en una panacea. Sin embargo, no todo lo que se cuenta sobre ella es cierto.

De las 250 especies distintas de áloe vera analizadas en los últimos años, solo dos, tienen propiedades medicinales: Aloe barbadensis miller y Aloe arborescensis. También se ha descubierto que el gel de las hojas contiene varias sustancias imprescindibles para el organismo humano: aminoácidos esenciales, vitaminas, enzimas, polisacáridos y estimulantes biológicos. La sabiduría popular tenía razón, por eso el aloe vera se ha ganado un primer puesto en la medicina natural.

El áloe vera cuenta con variedad de propiedades medicinales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo mejorar el nivel de azúcar en la sangre?

La diabetes es una afección que presenta concentraciones elevadas de glucosa en la sangre (hiperglucemia) de manera persistente. Diversos estudios recientes han demostrado que el aloe vera es un remedio natural que gracias a sus propiedades calmantes y vigorizantes ayuda a reducir la glucosa en la sangre en un 50% en un plazo de dos meses.

El portal de salud UnComo dio a conocer diferentes formas de cómo usar el aloe vera para la diabetes y mejorar nuestra salud a pesar de esta enfermedad.

La planta de áloe vera es rica en sustancias para beneficiar la salud del paciente diabético. Estas sustancias ayudan a mejorar y reducir los niveles de glucosa en la sangre y, con ello, a controlar los picos de azúcar que tienen los diabéticos a lo largo del día. Es beneficioso el consumo del aloe vera puro porque:

El principio activo del aloe vera es la emodina y esta es hipoglucemiante por lo que en el paciente diabético el consumo de esta planta hará que se reduzca los niveles de azúcar en la sangre.

Contiene minerales como el cromo, magnesio y manganeso con propiedades antidiabéticas.

El áloe vera es ideal para el pie diabético. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante mencionar que uno de los problemas de los pacientes con esta afección es el pie diabético y, gracias al gel de áloe vera aplicado sobre este, ayudará a la hidratación, cicatrización y a calmar el dolor. El gel debe aplicarse con un ligero masaje por todo el pie, talones, dedos, planta y empeine, pero evitando aplicarlo entre los dedos, ya que humedecería esa parte y podrían salir hongos.

El áloe vera previene las grietas e hidrata el pie, una de las mayores complicaciones en los pacientes que sufren diabetes.

Si el resultado de la utilización del áloe vera en pacientes diabéticos no es el deseado, esto puede ser debido a que no se ha escogido la variedad de planta adecuada, ya que existen más de 300 distintas, o bien porque la planta no ha madurado lo suficiente, para lo que se necesita un mínimo de dos años; también puede ocurrir que la planta se haya marchitado o el gel se haya oxidado.

Por último, la persona debe utilizar el producto de forma adecuada y que sea 100% puro, por eso es mejor utilizarla directamente de la planta antes que comprar productos fabricados con esta sustancia porque podrían no ser los específicos para este tipo de tratamiento.