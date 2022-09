¿Cómo preparar un té de romero y cuáles beneficios tiene para la salud?

Antibiótico natural: el romero tiene propiedades nutricionales que sirven para tratar afecciones como: infecciones urinarias; además, combate las bacterias que ocasionan el vómito y la diarrea. Cabe mencionar, que el consumo de este té no reemplaza los medicamentos que receta el profesional de la salud para tratar dichas afecciones.

Desintoxica el hígado: cuando se consume grasa de manera desmedida o se come bastante cantidad de alimentos, esta bebida garantiza liberar al sistema digestivo de la indigestión; sin embargo, no hay que abusar de lo que se come, ya que esto puede generar complicaciones para la salud como elevar los niveles de colesterol o triglicéridos. Cabe mencionar que los pacientes que sufran de enfermedades hepáticas deben consultar con el médico antes de ingerir esta bebida.