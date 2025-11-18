Suscribirse

¿Para qué sirve mezclar romero con sal marina? El secreto detrás de esta popular combinación casera

La mezcla de estos ingredientes ha sido usada tradicionalmente en prácticas esotéricas y espirituales.

Redacción Cómo
18 de noviembre de 2025, 7:29 p. m.
Romero con sal marina
Sal marina y romero sobre fondo azul, vista superior | Foto: Getty Images

La combinación de romero con sal marina ha ido ganando popularidad más allá de sus usos culinarios o medicinales: muchas personas la emplean y la recomiendan como un ritual casero de limpieza energética que busca purificar espacios y alejar vibraciones negativas de manera natural.

Aunque no es una combinación avalada por la ciencia convencional, esta mezcla ha sido usada tradicionalmente en prácticas esotéricas y espirituales, y su eficacia depende en gran medida de la intención con la que se realice.

Así las cosas, de acuerdo con el portal Cien Radios, es importante mencionar que el romero ha sido considerado durante siglos como una hierba sagrada. Para creyentes de distintos rituales energéticos, su aroma y sus hojas evocan pureza y protección. Al quemar hojas de romero (como sahumerio) o pasar su humo por un espacio, se cree que se limpian las energías densas o estancadas.

En cuanto al poder simbólico que se le otorga a la sal marina, se dice que es vista como un potente “absorbente” de negatividad. Según varias prácticas esotéricas, puede neutralizar vibraciones negativas y cargarse con intenciones depuradoras cuando se usa en rincones estratégicos del hogar o en recipientes.

Romero - plantas
Romero - plantas | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo hacer este ritual?

Esta misma fuente indica que la limpieza energética que puede ayudar a liberar tensiones y sacar de encima cargas emocionales con romero y sal marina, consiste en combinar ambos ingredientes durante un baño o ducha, acompañado de una visualización clara y respiración consciente.

Con este ritual casero es posible purificar el campo energético, ya que cuando se mezclan forman una fórmula simbólica para la limpieza energética. Según fuentes esotéricas como Tarot Alma Barrios, esta unión permite:

  • Purificar ambientes: Colocar en un frasco sal gruesa (o marina) y ramitas de romero puede actuar como purificador del aire y protector energético.
  • Limpiar vibraciones estancadas: La sal colocada en esquinas o rincones absorbe cargas negativas, mientras el romero aporta su energía vibracional para elevar la frecuencia del espacio.
Sal marina
En este ritual, la sal marina actúa como neutralizante y facilita la sensación de limpieza. | Foto: Getty Images
  • Ritual de sahumerio: Quemar romero seco en un recipiente permite liberar su humo por toda la casa, renovando la energía y “barriendo” lo no deseado.
  • Baño espiritual: Algunas tradiciones recomiendan preparar una decocción con romero, sal marina y agua para rociar o realizar un baño purificador.
¿Por qué muchas personas lo recomiendan?

Según creyentes de este tipo de rituales, esta combinación tiene un “doble impacto” en el que la sal actúa como un escudo que absorbe y contiene las energías pesadas, mientras que el romero eleva la vibración del ambiente, protege y revitaliza.

Además, el ritual en sí mismo — al hacerlo con intención, visualizando y recitando lo que se desea — contribuye a reforzar el propósito de la limpieza.

Debido al uso que se le ha dado a lo largo de los años a este ritual, muchos lo califican como una tradición antigua y cargada de simbolismo que muchas personas adoptan para purificar sus hogares, elevar la vibración de sus espacios y protegerse de energías negativas.

