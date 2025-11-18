Lavar la ropa negra y evitar que se destiña ha sido una eterna batalla en muchos hogares. Por eso, si todavía es una de esas personas que lucha por proteger sus prendas oscuras sin fallar en el intento, a continuación encontrará un truco sencillo que le evitará esfuerzos innecesarios utilizando un solo producto que marca la diferencia.

De acuerdo con diferentes fuentes como Whirlpool, Abanderado y Dr. Beckmann Latam, el producto infalible contra el desgaste de la ropa negra es el detergente líquido específico para conservar este tipo de prendas, sin ingredientes agresivos.

En caso de que este producto sea un jabón líquido, se recomienda primero disolver en agua fría. Sin embargo, existen también detergentes especiales para preservar la intensidad del color de la ropa oscura y, de esta forma, evitar que acaben derivando en tonalidades grises.

Paso a paso para usar este producto de manera efectiva

Leer las etiquetas de la ropa

Este paso no se lo puede saltar, ya que es en este elemento donde se encuentran las instrucciones de lavado y secado de cada prenda. Los símbolos y recomendaciones de la etiqueta son claves para prevenir la decoloración y a que la ropa luzca como nueva, además de prevenir su deterioro.

Separar la ropa negra

El primer paso es separar la ropa negra de la de colores claros para evitar que se transfieran los tintes. Además, se aconseja tratar las manchas de desodorante de inmediato con un quitamanchas especial.

Ropa negra | Foto: Getty Images/iStockphoto

Darle la vuelta a cada prenda

Para evitar que la ropa se destiña, es importante asegurarse de darle la vuelta antes de meterla en la lavadora. De esta forma, la parte interior de la prenda absorberá mejor la fricción y la decoloración durante el lavado, garantizando al mismo tiempo una limpieza profunda y completa.

Usar agua fría y un ciclo delicado

Después de separar la ropa oscura y darle la vuelta, se debe usar agua fría para el proceso de lavado, así como un ciclo corto y delicado para minimizar la fricción con la ropa. De esta manera, ambas prácticas ayudan a evitar que los colores se destiñan.

El agua caliente puede hacer que el tinte de la ropa negra se desvanezca más rápido, motivo por el que se recomienda lavar con una temperatura totalmente fría.

Incluir el detergente

Una vez se elija el ciclo y el agua fría, se debe añadir el detergente diseñado para ropa oscura en el tambor antes de introducir las prendas, de lo contrario, podría causar manchas indeseadas.

Si la lavadora tiene dispensador, lo mejor es agregar la cantidad adecuada de detergente directamente en esta zona, en lugar del tambor, ya que es el encargado de incluir automáticamente el producto a la carga.

Es fundamental evitar usar demasiado detergente, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante para elegir la cantidad, según el tamaño de la carga.