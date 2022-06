¿Cómo se usa el jengibre para combatir las náuseas?

Si de remedios naturales se trata, el jengibre es una de las plantas que usualmente sale a colación por sus propiedades para la salud, según la medicina tradicional.

Es más, esta planta, que se considera originaria del continente asiático, de acuerdo con la guía de alimentos de Cuerpo Mente, ha sido empleada durante años para el tratamiento de afecciones intestinales y estomacales.

Esta raíz ha llegado a ser catalogada como un superalimento, debido a que su consumo, preferiblemente en dosis mínimas, aporta una variedad de nutrientes necesarios para el organismo, al tiempo que combate enfermedades y molestias que se padezcan.

Esta raíz ha llegado a ser catalogada como un superalimento, debido a que su consumo, preferiblemente en dosis mínimas, aporta una variedad de nutrientes necesarios para el organismo, al tiempo que combate enfermedades y molestias que se padezcan. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Como indica el portal Nutrición y Farmacia, frecuentemente se utiliza el jengibre como un condimento para las comidas, por su sabor picante que exalta las preparaciones, pero además se puede añadir en tés e infusiones para gozar de sus cualidades tanto para el bienestar físico y mental.

Igualmente, coinciden los expertos de este portal con el blog Cuerpo Mente, en donde aseguran que las personas suelen usarlo para aliviar los malestares asociados a infecciones respiratorias, como la gripe o el resfriado, así como los problemas en la digestión.

¿Cuál es la composición nutricional del jengibre?

Cada cien gramos del jengibre, según detalla el portal Nutrición y Farmacia, posee cerca de 80 calorías, sodio, potasio, proteínas, vitamina C, calcio, hierro, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12, magnesio y fibra alimentaria. Gracias a esta composición rica en una variedad de nutrientes, aunque en porciones pequeñas, el jengibre se destaca como un ingrediente ideal para los remedios naturales.

¿Puede mejorar las náuseas?

Hay quienes aconsejan realizar preparaciones caseras con el jengibre para aliviar las molestias relacionadas con la mala digestión, como lo son las náuseas y el vómito.

Según el portal Mejor con Salud, las propiedades del jengibre para mejorar estos síntomas pueden estar originadas en las sustancias contenidas por esta raíz.

De acuerdo con lo señalado por el referido blog, las investigaciones acerca de estos nutrientes han determinado que tienen características antieméticas, las cuales pueden combatir las náuseas. Lo anterior “gracias a un efecto que produce dentro del tracto gastrointestinal, donde aumenta el tono y la motilidad gástrica y, a su vez, favorece el vaciamiento gástrico debido a acciones anticolinérgicas y antiserotoninérgicas”, añaden.

A modo de infusión o inclusive crudo, el jengibre puede ser un excelente ingrediente para mejorar los malestares. En este sentido, el portal Cuerpo Mente comparte una receta sencilla para preparar un té a base de esta raíz y así aprovechar sus beneficios.

También puede ser de interés...

Lo primero, indican, es poner a calentar una taza de agua hasta que alcance su punto de ebullición. Una vez que esté hirviendo se le añaden dos rodajas de jengibre rallado y una cucharadita de flores de manzanilla. Lo siguiente es esperar a que ambas plantas infusionen, por lo menos durante cinco minutos, y colar la bebida antes de servirla. También se puede morder un pedazo de jengibre crudo.

Pese a que no hay mayores efectos secundarios asociados al consumo del jengibre, se recomienda no exceder en su ingesta diaria, ni tampoco prolongar el uso de estas infusiones por demasiado tiempo. Tampoco se aconseja para pacientes que tengan complicaciones con su presión arterial o con los niveles de azúcar en la sangre, según agregan desde Healthline. No está de más recordar que solo los profesionales de la salud pueden recetar un tratamiento, estos remedios caseros deben ser solo complementarios.