Consumir esta vitamina diariamente ayuda a proteger el celebro y previene el Alzheimer

Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Adicional, el consumo de algunas vitaminas puede ayudar proteger el celebro y prevenir el Alzheimer. Por ello, El Español reveló que la Vitamina D ayuda a proteger el celebro y previene el Alzheimer, pues según el medio, “una información recogida en la revista Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, reveló que las personas con niveles más altos de vitamina D en el cerebro tenían entre un 25 y un 33 % menos de probabilidades de sufrir demencia”.

No se debe abusar del consumo de vitaminas, pues puede producir otros problemas de salud.

De hecho, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señalaron que el consumo de vitamina D dependerá de la edad y el sexo y las cantidades promedio diarias recomendadas en microgramos (mcg) y unidades internacionales (UI) son:

Bebés hasta los 12 meses: 10 mcg (400 UI)

Niños de 1 a 13 años: 15 mcg (600 UI)

Adolescentes de 14 a 18 años: 15 mcg (600 UI)

Adultos de 19 a 70 años: 15 mcg (600 UI)

Adultos mayores de 71 años: 20 mcg (800 UI)

Mujeres y adolescentes embarazadas o en período de lactancia: 15 mcg (600 UI)

No obstante, son pocos los alimentos que contienen vitamina D, pero está presente en pescados grasos, como la trucha, el salmón, el atún y la caballa, así como los aceites de hígado de pescado.



Adicional, la vitamina D se encuentra en suplementos de multivitaminas y multiminerales. También se puede conseguir en forma de suplementos dietéticos que contienen solo vitamina D o vitamina D combinada con algunos otros nutrientes. Las dos formas de vitamina D disponibles en suplementos son D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol).

Es por eso que el portal Medical News Today reveló que los mejores suplementos son: Vitamina D 1000 UI, Vital Choice Aceite de salmón rojo salvaje y vitamina D3, Suplementos Vitamina Líquida D3, Hi-Po Emulsi-D3.

¿Puede ser nociva la vitamina D?

Sí, el consumo excesivo de vitamina D puede ser nocivo. Las concentraciones demasiado elevadas de vitamina D en la sangre (superiores a 375 nmol/L o 150 ng/mL) pueden causar náuseas, vómitos, debilidad muscular, confusión, dolor, pérdida del apetito, deshidratación, micción y sed excesivas y cálculos renales.

Además, el instituto en su página web señaló que las concentraciones sumamente elevadas de vitamina D pueden causar insuficiencia renal, arritmia y hasta la muerte. Los niveles elevados de vitamina D se deben casi siempre a su consumo en cantidades excesivas a través de suplementos dietéticos.



Sin embargo, nunca se recibirá demasiada vitamina D del sol, porque la piel limita la cantidad de esta vitamina que puede producir, porque las nubes, la niebla contaminada (esmog), la edad avanzada y la piel de color oscuro reducen la cantidad de vitamina D producida por la piel. Asimismo, la piel expuesta a la luz solar a través de una ventana no produce vitamina D.

“La radiación ultravioleta del sol puede causar cáncer de piel, de manera que es importante limitar el tiempo de exposición. Aunque los protectores solares limitan la producción de vitamina D, los expertos en salud recomiendan usar aquellos que ofrecen un factor de protección solar (FPS) de 15 o más si la persona va a exponerse al sol por algo más que unos pocos minutos”, agrega el NIH.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y, por ello, lo primero que se debe hacer es consultar a un experto de la salud, para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.