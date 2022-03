¿Cuál es la vitamina que ayuda a regenerar los músculos?

El tejido muscular es clave para el organismo, pues cumple funciones tan importantes como facilitar el movimiento del esqueleto y los órganos internos, así como del corazón.

Este tejido es el que permite que todos los músculos y órganos del organismo ejerzan los movimientos fundamentales de contracción y relajación. Actúa como un importante estabilizador de la posición corporal y funciona al mismo tiempo como regulador del equilibrio y del control motor, con lo que ayuda a mantener una postura corporal erguida, precisa el portal Mejor con Salud.

De igual forma, es un facilitador de sustancias por el cuerpo, ya que a través de éste pueden desplazarse y transportarse componentes indispensables para la vida humana, a la vez que desempeña una función como generador de calor, lo que posibilita que la temperatura corporal se mantenga estable.

Sin embargo, el tejido muscular se puede ver afectado por muchas razones, como sufrir una lesión, seguir una dieta poco sana, padecer alguna enfermedad que debilite o ataque a las células, entre otros problemas de salud.

Una de las mejores formas para regenerar y fortalecer el tejido muscular de forma natural es con la alimentación, la cual debe ser rica en nutrientes y vitaminas. Por ello, para mantenerlo sano y en buenas condiciones es importante aplicar cambios en los hábitos de vida.

No obstante, es importante el consumo de vitamina D, el cual, de acuerdo con el portal AS, es un micronutriente que requiere el cuerpo, pues impulsa la absorción de calcio de los alimentos, y fortalece los huesos.

No obstante, muchas personas tienen un déficit en las cantidades recomendadas, lo que puede llevar a que haya raquitismo en los niños y de osteomalacia en los adultos.

No obstante, un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos reveló que esta vitamina es esencial para la musculatura esquelética, lo que ayuda a que se repare y a la hipertrofia.

Incluso, otros estudios muestran una mejora en la fuerza muscular por medio de la suplementación con este micronutriente.

Así mismo, estos son algunos de los alimentos que pueden ayudar en la recuperación y regeneración del tejido muscular.

1. Zanahorias o albaricoques: estos dos alimentos son ricos en vitamina A, que es clave para regenerar los tejidos. Este nutriente contiene un tipo de antioxidante que se conoce como betacaroteno y que resulta eficaz para la regulación de células que trabajan en los tejidos musculares y mantenerlas saludables.

La recomendación es incluir esta vitamina en la dieta diaria para que los tejidos musculares, tejidos blandos como las mucosas e incluso los huesos se mantengan saludables. Otros alimentos como lechuga, espinacas, coles, calabaza, melón y mango también contienen importantes cantidades de vitamina A.

2. Ricos en vitamina C: Todos los alimentos con altos contenidos de vitamina C son importantes para proveerle beneficios al organismo. Uno de ellos es la producción de sustancias como el colágeno. Esta vitamina también ayuda a mejorar la capacidad del tejido conectivo y a regenerar y fortalecer los vasos sanguíneos, lo que beneficia la circulación y ayuda a reparar más eficazmente el miocardio. Algunos alimentos que contienen vitamina C son los cítricos, como la naranja, la mandarina y el limón, además de otras frutas como el kiwi.

3. Verduras de hojas verdes: este tipo de alimentos son esenciales para la obtención de vitamina D y, por lo tanto, fortalecen mucho los tejidos musculares. El miocardio, por ejemplo, se beneficia con estos nutrientes que lo ayudan a mantenerse sano y saludable, asegura el portal Cardioteca.

4. Acelga: las acelgas son de las mejores verduras de hoja verde para la regeneración de los músculos. Contienen ácido fólico, calcio, hierro y vitamina K, entre otras propiedades. Esta última es esencial para mejorar la coagulación de la sangre, frenando las hemorragias y facilitando el proceso de cicatrización de los tejidos dañados. Además de ayudar a que los tejidos de los órganos como el páncreas o el sistema digestivo se conserven saludables. Una función similar cumplen el brócoli y el coliflor.

5. Aceite de oliva: luego de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, una de las cosas que más recomiendan los especialistas es disminuir las cantidades de colesterol malo en el cuerpo. En este proceso el aceite de oliva es clave, sobre todo el extra virgen, que se caracteriza por ser una grasa insaturada, que facilita la obtención de nutrientes y la generación del colesterol bueno.

Análisis científicos han determinado que el aceite de oliva virgen y el extra virgen son fuente de un compuesto denominado oleocanthal que tiene potentes efectos antiinflamatorios, lo que ayuda a la recuperación de los tejidos.

6. Pescado azul: la publicación española de bienestar y vida sana Vitonica señala que tanto el pescado azul fresco como el aceite de pescado, puede reducir la inflamación como se ha probado en personas con artritis reumatoidea. Su efecto antiinflamatorio se debe a su contenido en omega 3, que permitiría aminorar el dolor y favorecer la recuperación del tejido muscular.