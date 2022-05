¿Cuáles son los beneficios de tomar sábila en ayunas?

El aloe vera es una de las plantas con múltiples beneficios para la salud, se puede usar para el cuidado del cabello, de la piel, fortalece el sistema cardiovascular y ayuda al proceso de digestión. Por lo general su uso es tópico; sin embargo, consumirlo por vía oral otorga mayores beneficios al organismo.

De hecho, el catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Cádiz, Francisco Antonio Macías asegura que aunque como alimento sea una planta desconocida, sus efectos son “maravillosos”, porque su aporte de hierro es “cinco veces superior a las lentejas”. Además, tiene unas fibras y unas vitaminas “de excelente calidad”, ayuda a regenerar la flora intestinal y “sobre todo levanta el sistema inmunológico, que es lo que hace sentirse bien”, explicó el catedrático.

De acuerdo con UnCómo el aloe vera tiene propiedades antibacterianas y antisépticas que ayudan al sistema inmunitario. Por lo tanto, esta planta medicinal limpia el organismo y lo mantiene libre de bacterias e infecciones y además, lo provee de nutrientes necesarios que ayudan a prevenir enfermedades. De este modo, expertos recomiendan consumir un vaso de jugo de aloe vera en ayudas para tratar estos problemas.

Al ser el aloe vera el primer alimento que recibirá el cuerpo, después de más de 8 horas sin comer nada, es mejor procesada por el organismo.

Así mismo, el aloe vera en ayudas permite bajar de peso, debido a sus propiedades antioxidantes de eliminación de toxinas y residuos. Esta planta permite limpiar el organismo y además favorece la quema de grasa eliminando tejido adiposo gracias a la metabolización de los ácidos grasos. Un jugo de aloe vera en ayunas o en el desayuno mezclado con alguna fruta, ayudará a la pérdida de peso.

Según un artículo de Journal of Research in Medical Sciences, el jugo de aloe vera también reduce el dolor abdominal, las flatulencias y el estreñimiento en pacientes con síndrome del intestino irritable. Asimismo, funciona como un remedio para las úlceras gástricas y la colitis, asegura la revista médica Journal of Neurogastroenterology and Motility.

El aloe vera ayuda a controlar los niveles del azúcar en la sangre, alivia quemaduras y heridas, y reduce los problemas de acné. - Foto: Foto: Getty images.

Otros beneficios del aloe vera

Según Mayo Clinic, las investigaciones sobre el uso de la sábila para afecciones específicas muestran lo siguiente:

Controla el azúcar en la sangre: Beber aloe vera ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, ya que tiene glucomanano, cromo, magnesio y manganeso. Estas sustancias son muy beneficiosas para las personas que están empezando a tener problemas con el azúcar.

Quemaduras y heridas: La aplicación del gel de sábila parece acortar la duración de la cicatrización de la herida en las quemaduras de primer y segundo grado. La aplicación del gel de sábila parece acortar la duración de la cicatrización de la herida en las quemaduras de primer y segundo grado. El gel de sábila puede también promover la cicatrización de las heridas.

Acné: Las investigaciones sugieren que el gel de sábila —si se aplica por la mañana y por la noche, como complemento del uso del medicamento tópico para el acné con receta médica tretinoína (Retin-A, Atralin, otros)— podría ser más eficaz para reducir el acné que el uso del medicamento tópico con receta médica solamente.

Estreñimiento: Aún no está claro si el uso oral de látex de sábila es eficaz para tratar el estreñimiento. Si bien actúa como laxante, el látex de sábila también puede provocar cólicos abdominales y diarrea.