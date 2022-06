¿Cuántas manzanas se deberían comer al día?

La manzana es rica en vitaminas y minerales que aportan grandes beneficios para el organismo. Un estudio de un equipo de científicos dirigido por la Universidad de Reading en colaboración con el Instituto Fondazione Edmund Mach FEM), Italia, encontró un poderoso beneficio de esta fruta.

Según el mencionado estudio, el consumo de dos manzanas al día ayuda a mantener el colesterol bajo y a combatir el riesgo de enfermedades cardíacas, así lo destaca el portal Infosalus.

El estudio fue publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition determinó que la manzana es una fruta rica en fibra y compuestos llamados polifenoles, los cuales ayudan a reducir la cantidad de colesterol total y LDL.

“Un interés particular en este estudio es cómo las dos manzanas enteras, en lugar de una bebida de zumo de manzana con azúcar y calorías, han tenido un efecto significativo en los marcadores de salud cardíaca de los participantes”, así lo explica la profesora Julie Lovegrove, directora de la Unidad de Nutrición Humana Hugh Sinclair de la Universidad de Reading, en palabras que recoge Infosalus.

Aunque los científicos advierten que “necesitan ensayos controlados aleatorios con una potencia adecuada para confirmar estos datos”, además señalan que no se deben eliminar los medicamentos para regular los niveles de colesterol.

Otro estudio liderado por el doctor Thanasis Koutsos, señaló que buscan determinar si la fibra de la manzana o el polifenol que está en una concentración, es la responsable de los beneficios que aporta esta fruta.

“Uno de los hallazgos claros de este estudio es que pequeños cambios simples en nuestra dieta, como la introducción diaria de 2 manzanas, pueden tener un impacto importante en los marcadores de la salud del corazón”, indicó Koutsos en palabras que cita Infosalus.

La manzana es una de las frutas más populares en el mundo por sus nutrientes y todo lo que le aporta al organismo. De acuerdo a Business Insider, hay un dicho en ingles: an apple a day keeps the doctor away, que traducido al español es, “una manzana al día mantiene al médico alejado de ti”.

El consumo de manzana es recomendado por los especialistas en nutrición por los beneficios que le genera a la salud, debido a nutrientes como la quercetina, que es un tipo de flavonoide con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Esta fruta aporta vitamina C, “un antioxidante que entre otras muchas cosas hará mucho por la piel”, indica Business Insider.

La pectina es un tipo de fibra soluble que ayuda a combatir el estreñimiento, también sirve para tratar el colesterol malo o regular los niveles en la sangre.

La vitamina K, potasio y vitamina A, también están entre los nutrientes que aporta el consumo de manzana, pero lo que recomiendan los expertos es comerla entera y con piel para ganar todas sus propiedades.

Otro de los beneficios de la fruta es que es saciante, como resultado de su consumo será evitar la ingesta de más alimentos, y menos, en horas no adecuadas, los cuales solo sumarán calorías innecesarias que no aportan en el proceso para bajar de peso.

Según Menshealth, “hay que comer tres piezas de esta fruta cada día para perder grasa y calmar la ansiedad que provoca el hambre psicológica”, que lleva a los individuos a buscar alimentos con un alto contenido calórico.

La manzana contiene vitaminas A, B y C, que son vitales para el cuidado y la salud del cabello y cuero cabelludo. La procianidina B-2 es un compuesto que también se encuentra en esta fruta, la cual puede ayudar para el crecimiento del cabello.