¿Cuánto tarda una persona con Alzheimer en perder la memoria?

Quinta fase: para este momento el paciente ya no puede hacer ninguna de las tareas habituales sin la compañía o la ayuda de un familiar o profesional de la salud. Los pacientes que viven solos necesitan ayuda para manejar el dieron, pagar las cuentas, cocinar y hacer mercado. También es frecuente que las personas durante esta etapa repitan la misma ropa todos los días al no recordar lo que se colocaron el día anterior o no poner elegir con facilidad. “Es propio de los síntomas del Alzheimer, que algunas informaciones se recuerden y otras no, o rememorarlos en un momento y no en otro”.