Cuatro alimentos que se deben eliminar definitivamente para adelgazar

Para bajar de peso es importante realizar cambios en los hábitos alimenticios, pues de esta forma se podrán ver resultados.

Por ello, el portal Fit Guru Training reveló que se deben eliminar algunos alimentos como, por ejemplo, bebidas energéticas, alimentos procesados, pan blanco y azúcares refinados.

Es importante hacer modificaciones en la alimentación para bajar de peso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicional, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, sugirió:

Los expertos recomiendan ingerir mínimo dos litros de agua, dormir 8 horas y no saltarse ninguna comida diaria. - Foto: Getty Images

De otro lado, la alimentación debe estar acompañada de actividad física y los ejercicios de cardio, también conocidos como aeróbicos, son los más implementados cuando se busca quemar calorías y reducir el peso corporal, y entre las actividades físicas más comunes se destacan: caminar, montar en bicicleta o correr y todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos.

Sin embargo, los que involucren pesas ayudan al cuerpo a quemar grasa mientras se construye masa muscular, lo que también funciona para acelerar el metabolismo.

Adicional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana.

No obstante, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón, los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios, aunque varios entrenadores dijeron que el realizar alguna actividad física en la noche reduce el estrés del día y por tal motivo mejora la calidad del sueño, ya que las personas se duermen más rápido y duran más tiempo en la etapa del sueño profundo, pero para otros entrenadores, la mejor hora para entrenar es la mañana, puesto que no hay excusas dado que es la primera actividad del día y no se podrá aplazar por imprevistos como mucho trabajo o cansancio.

Las mujeres son menos activas físicamente que los hombres, según la OMS. - Foto: Getty Images

Por su parte, la entidad sin ánimo de lucro , reveló que para bajar de peso es importante estar seguro de la decisión, ya que la pérdida de peso a largo plazo requiere tiempo y esfuerzo, y un compromiso.

“Si bien no se quiere posponer la pérdida de peso indefinidamente, hay que asegurarse de que se está preparado para hacer cambios permanentes en los hábitos de alimentación y actividad”, señaló la entidad.

Por ello, sugirió preguntarse lo siguiente para determinar el nivel de preparación:

¿Estoy motivado para bajar de peso?

¿Estoy demasiado distraído por otras presiones?

¿Utilizo la comida como medio para hacer frente al estrés?

¿Estoy listo para aprender o utilizar otras estrategias para hacer frente al estrés?

¿Necesito otro tipo de apoyo, ya sea de amigos o profesionales, para manejar el estrés?

¿Estoy dispuesto a cambiar mis hábitos de alimentación?

¿Estoy dispuesto a cambiar mis hábitos de actividad?

¿Tengo el tiempo necesario para hacer estos cambios?

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.