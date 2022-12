Cuidado: esta es la cantidad de cafeína que puede resultar peligrosa para la salud

La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra naturalmente en más de 60 plantas, incluyendo granos de café, hojas de té, nueces de cola y cacao, que se utilizan para hacer productos de chocolate. En ese orden de ideas, el ser humano puede ingerirla a partir de varios productos.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, el consumo de cafeína tiene numerosos efectos sobre el metabolismo. Por ejemplo, estimula el sistema nervioso central, aumenta la liberación de ácido en el estómago y aumenta la presión arterial.

Su efecto más notable tiene que ver, precisamente, con su capacidad para estimular el sistema nervioso central, facilitando una sensación de alerta -o estar despierto- y brindando un impulso a la energía del individuo. Por esta razón, es común que algunas personas acudan a su consumo para contrarrestar el sueño y el cansancio.

Según anota la fuente consultada, la cafeína alcanza su nivel máximo en la sangre dentro de una hora después de consumirla, por lo que la persona puede seguir sintiendo los efectos de la cafeína por cuatro a seis horas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) destaca que los científicos coinciden en que la cafeína puede ser parte de una dieta saludable para la mayoría de la gente, sin embargo, advierten que el consumo excesivo de esta sustancia puede poner en peligro la salud.

“Dependiendo de factores tales como el peso, los medicamentos que pueda estar tomando y la sensibilidad individual, lo que es ‘demasiado’ puede variar de una persona a otra”, anota la FDA.

En ese sentido, el consumo de cafeína debe ser moderado para prevenir eventuales problemas de salud. MedlinePlus precisa que, para la mayoría de las personas, no es dañino consumir hasta 400 mg de cafeína al día. En caso de que la ingesta supere dicha cantidad, algunos síntomas secundarios que se pueden presentar son:

Inquietud y temblores.

Insomnio.

Dolores de cabeza.

Mareos.

Ritmo cardíaco rápido.

Deshidratación.

Ansiedad.

Dependencia, por lo que necesita tomar más de ella para obtener el mismo efecto.

Los efectos mencionados previamente sugieren que el consumo de cafeína ha sido excesivo.

El consumo excesivo de cafeína puede derivar en problemas como el insomnio. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuidado con las cantidades

En su página web, la FDA sostiene que 400 mg al día (de cuatro a cinco tazas de café) son una cantidad que, por lo general, no está asociada con efectos peligrosos. No obstante, este escenario no aplica para todos y varía en función de las características de cada individuo.

Vale mencionar que algunos padecimientos hacen que las personas sean más sensibles a los efectos de la cafeína. Adicionalmente, advierte que pueden observarse efectos tóxicos, como convulsiones, con un consumo rápido de alrededor de 1.200 miligramos de cafeína, o 0.15 cucharadas de cafeína pura. Por esta razón, la FDA recomienda consultar con un profesional de la salud ante cualquier señal sospechosa.

“El riesgo de sufrir una sobredosis de cafeína aumenta en la medida que la concentración de este estimulante en el producto aumenta, lo que significa que incluso dosis pequeñas de un producto altamente concentrado pueden acarrear efectos peligrosos. Tan solo una cucharadita de cafeína pura en polvo puede contener la misma cantidad de cafeína que 28 tazas de café, y media taza de un producto de cafeína líquida altamente concentrada, el equivalente de más de 20. Éstas son cantidades tóxicas que pueden tener consecuencias graves para la salud, incluyendo la muerte”, detalla la FDA en su sitio web.

Otro punto a tener en cuenta es que la cafeína no sustituye el sueño. Esta claridad tiene que ver con uno de los usos más comunes que tienen productos con esta sustancia: mantener despiertos a quienes los consumen.

La cafeína es un estimulante que puede hacer que el sujeto esté más alerta y despierto, pero no sustituye el sueño. Por lo general, al cuerpo humano puede tomarle de cuatro a seis horas metabolizar la mitad de lo que consumió, así que tomar una taza de café con la cena puede mantenerlo despierto a la hora de acostarse, según agrega la FDA.