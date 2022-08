Cuidado: estos son los alimentos que deterioran el cerebro

El cerebro es el órgano más importante del cuerpo, pues es el encargado de dar orden y gestar las funciones que el cuerpo debe hacer día a día. Este órgano puede sufrir varias enfermedades que llegarían a afectar la vida de las personas, limitando su capacidad de reacción, memoria, rapidez, entre otras cosas.

Además, es el más graso que tiene todo el cuerpo, por lo que requiere de alimentos ricos en aceites como el omega, que aporta el pescado, o los vegetales como el aguacate -en justa medida-, entre otros.

Por lo tanto, la alimentación es un pilar fundamental para el desarrollo de la vida misma, el correcto funcionamiento del organismo, un estado óptimo en la salud y como añadidura, un peso ideal, además de una buena figura con curvas en los lugares correctos.

En ese sentido, existe una lista de alimentos que se recomienda consumir habitualmente, de la misma forma, expertos han señalado los alimentos que se deben evitar, pues su consumo deteriora las funciones del órgano.

En ese sentido, el portal Mejor con Salud, señaló que los azúcares refinados, las bebidas azucaradas, zumos de frutas, alcohol, alimentos con granos refinados deberían evitarse en la dieta. Comidas como “pasteles, helados, galletas, y en general dulces son muy malos para el organismo y para el cerebro, y esto es porque contienen azúcar refinado” explica la nutricionista Susan Kelly.

La doctora explica que “comer en exceso y consumir muchas calorías en un periodo corto de tiempo está relacionado con un mayor riesgo de problemas relacionados con la memoria y deterioro cognitivo general. Además, estos alimentos pueden causar obesidad que contribuye a la diabetes, a la presión arterial alta y a las enfermedades cardíacas”.

A esta lista de alimentos se suman la pizza, hamburguesas, perros calientes, snacks salados o dulces, barras energizantes, pan, papas fritas, salchichas y embutidos.

De acuerdo con Business Insider, estos son algunos de los alimentos que dañan las funciones del cerebro:

1. Grasas saturadas y carbohidratos: Un estudio elaborado en 2010 en torno a cómo la dieta occidental puede afectar de manera negativa las funciones cognitivas, concluyó que estos alimentos pueden generar afectaciones en el cerebro. En concreto, la investigación se centraba en el vínculo entre el consumo de grasas saturadas y carbohidratos simples y el desarrollo de demencias y deterioro cognitivo leve, indica Business Insider.

2. Fructosa. La fructosa es el principal azúcar que se encuentra de forma natural en la miel y la fruta. Sin embargo, existen otras fuentes que no son tan saludables como el azúcar de mesa. La fructosa tiene un Índice Glucémico (IG) más alto que la glucosa, lo que provoca hiperglucemia. Un estudio publicado en The Journal of Physiology encontró que la fructosa tiene un efecto negativo en el cerebro, pues afecta el funcionamiento de las células del encéfalo y cómo estas almacenan la energía necesaria para procesar tanto el aprendizaje como los pensamientos.

3. Los alimentos salados. Los alimentos salados pueden generar hipertensión. Según el portal Psicología y Mente, una investigación publicada en la revista Neurobiology, indica que la sal afecta la inteligencia y perjudica la capacidad para pensar.

4. Alimentos Fritos. Los expertos aseguran que los alimentos fritos no deben ser parte de la dieta diaria, pues además de ser productos con gran contenido en grasa, provocan que el colesterol afecte a las arterias. A largo plazo, los alimentos fritos destruyen las neuronas y deterioran la capacidad para aprender y memorizar.

5. Alcohol: El alcohol es conocido como un alimento que no aporta nutrientes, pero sí calorías extra al cuerpo. Los daños del consumo excesivo de alcohol son muy conocidos, pero investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de Nottingham (Reino Unido), identificaron daños cerebrales, pues provoca alteraciones en la zona prefrontal del cerebro, una región que controla las funciones ejecutivas tales como la planificación y el diseño de estrategias, la memoria de trabajo, la atención selectiva o el control de la conducta.