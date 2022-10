Degeneración macular asociada a la edad: cuáles son los síntomas

La degeneración macular asociada a la edad recibe este nombre debido a que es más común en personas mayores de 60 años. Es un trastorno que destruye paulatinamente la visión central y la visión aguda.

Con el paso del tiempo, quienes padecen esta afección tiene problemas para leer y para observar detalles finos en objetos. “Genera visión central borrosa o reducida, debido al adelgazamiento de la mácula. La mácula es la parte de la retina responsable de que la visión sea clara en tu línea de visión directa”, explica Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Este trastorno puede afectar uno o ambos ojos. Cuando solo afecta uno, las personas no notan cambios en la visión. Los síntomas se desarrollan gradualmente. Algunos de estos incluyen:

Distorsiones visuales, como líneas rectas que parecen dobladas.

Reducción de la visión central en uno o ambos ojos.

La necesidad de luz más brillante para leer o realizar trabajos minuciosos.

Mayor dificultad para adaptarse a los niveles bajos de luz, como al ingresar a un restaurante poco iluminado.

Mayor visión borrosa de las palabras impresas.

Disminución de la intensidad o el brillo de los colores.

Dificultad para reconocer rostros.

Un punto borroso o un punto ciego bien definido en el campo de visión.

Los expertos aún no conocen la causa exacta de este trastorno. Las investigaciones muestran que la combinación de factores hereditarios y ambientales, tabaquismo, la obesidad y la dieta pueden influir en su desarrollo.

Algunos de los factores de riesgo para padecerla incluyen:

Antecedentes familiares de la enfermedad.

Ser de raza blanca.

Tabaquismo.

Dieta rica en grasas.

Ser mujer.

Para prevenir esta enfermedad aún no hay métodos o estrategias claras. Sin embargo, los expertos de Medline Plus señalan que tener un estilo de vida saludable puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar este trastorno ocular. No fumar, realizar actividad física regularmente, mantener un peso saludable y tener una dieta balanceada son algunas claves para hacerlo.

Tipos de degeneración macular asociada con la edad

Seca

Este tipo de degeneración macular asociada con la edad también es conocida como atrófica. Se presenta cuando la mácula se vuelve fina. No hay un tratamiento para esta afección, por lo que la vista no puede recuperarse. Se deben mantener medidas de prevención para proteger el otro ojo.

Húmeda

También es conocida como degeneración macular asociada con la edad neovascular avanzada. Es menos común que la seca y causa pérdida de la visión más rápida. “Ocurre cuando crecen vasos sanguíneos anormales en la parte de atrás del ojo y dañan la mácula. La buena noticia es que hay opciones de tratamiento disponibles para la AMD húmeda”, explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Consejos para cuidar los ojos

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que los problemas oculares también se ocasionan por los malos hábitos cotidianos. Por eso, señala algunas recomendaciones para prevenir las deficiencias visuales: