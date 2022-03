Dolor de cuello y espalda: síntomas y cómo aliviarlos con remedios caseros

A cualquier hora del día y en cualquier momento puede producirse un dolor de espalda. Sin embargo, el dolor en la parte baja de esta, también conocido como el nervio ciático, se presenta desde un dolor sordo, molesto y leve, hasta un dolor persistente y fuerte que, incluso, puede dejar incapacitada a la persona que lo padece.

El dolor de la ciática puede ser uno de los más limitantes. De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, el nervio ciático es el más largo que existe y por eso el dolor que se presenta en la zomna que recorre es uno de los más incapacitantes. Esta molestia ocurre cuando el nervio se presiona y se siente como un pellizco que no deja de doler.

El dolor en el nervio ciático, ubicado en la parte baja de la columna vertebral, es también conocido como ciática. Se trata del nervio más extenso y ancho del cuerpo, porque se ramifica para formar un solo tronco nervioso, según el portal Mejor con salud.

El dolor del nervio ciático puede afectar el final de la columna y el glúteo. - Foto: Getty Images

Cabe resaltar que el dolor ciático generalmente surge de forma repentina y desaparece en menos de 1 semana, y puede afectar el final de la columna y el glúteo, aparte de irradiarse la parte posterior del muslo y el pie, causando sensación de hormigueo o ardor, según el portal Tua Saúde.

Por su parte, el dolor en el cuello puede ocurrir por mala postura, exceso de estrés o cansancio, aunque también puede indicar problemas más graves como una infección, osteomielitis o una hernia discal.

¿Cuál es la causa del dolor en la espalda y el cuello?

La causa exacta del dolor en la espalda en general aún no se ha comprobado, pero en la mayoría de los casos el dolor de espalda o del cuello puede ser un síntoma con diversas causas, según el portal CareFirst.

Fumar.

Discos que se han salido o herniado (deslizado) y nervios pinzados.

Osteoporosis y fracturas compresivas.

Anomalías congénitas (presentes al nacer) de las vértebras y los huesos.

Problemas abdominales, como una aneurisma de la aorta.

Uso excesivo, actividad agotadora o uso incorrecto como, por ejemplo, levantar objetos pesados o de forma repetitiva.

Traumatismos, lesiones o fracturas.

Degeneración de las vértebras, a menudo como consecuencia de la tensión en los músculos y ligamentos que sostienen la columna vertebral, o por los efectos del envejecimiento.

Infecciones.

Crecimiento anormal, como un tumor o un espolón óseo.

Obesidad, que causa un exceso de peso sobre la columna vertebral y presión en los discos.

Falta de tonicidad muscular.

Tensión o espasmos musculares.

Esguince o torcedura.

Desgarros de los músculos o ligamentos.

Problemas en las articulaciones, como la artritis.

Aquí algunos remedios recomendados por el portal Tua Saúde, para el dolor del nervio ciático, que igualmente ayudarán a calmar el dolor de cuello:

Eucalipto

El eucalipto ayuda a disminuir la presión en el nervio ciático y funciona como desinflamante. Se recomienda aplicarlo directamente.

Árnica

Es una de las mejores opciones para reducir el dolor, ya que tiene poderes analgésicos que alivian significativamente.

Incluso se recomienda aplicar pomada de árnica en la zona afectada o beberla directamente en té para traumatismos y eliminar moretones.

Calor local

Para la espalda

El calor local disminuye el dolor. Es importante no aplicarlo por más de 20 minutos, pues podría provocar el efecto contrario e inflamar.

Así mismo, es importante que cuando se aplique no sea directamente, pues puede irritar la piel; se recomienda colocar la compresa de agua cubierta en una tela o toalla.

Para el cuello