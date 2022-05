Dolor de espalda: métodos naturales que ayudan a aliviarlo, según expertos

El dolor de espalda se ha convertido en uno de los problemas médicos más comunes y afecta a ocho de cada 10 personas en algún momento de sus vidas, según la biblioteca médica MedlinePlus.

Es una afección que puede variar desde un dolor sordo y constante, hasta uno súbito e intenso. El dolor de espalda agudo aparece repentinamente y suele durar algunos días o semanas, mientras que el crónico puede durar más de tres meses.

“El dolor de espalda puede variar desde un dolor muscular hasta una sensación de ardor o dolor muy agudo o punzante. Además, el dolor puede propagarse por la pierna o empeorar cuando la persona se inclina hacia adelante, gira, levanta un objeto, se para o camina”, describe el instituto de investigación clínica Mayo Clinic.

Los expertos aseguran que la mayoría de los dolores de espalda desaparecen espontáneamente, aunque pueden demorar algún tiempo y los analgésicos de venta libre y el reposo pueden ayudar a aliviarlo. Sin embargo, permanecer en la cama por más de uno o dos días puede empeorarlo.

Según MedlinePlus, si el dolor de espalda es severo o no mejora luego de tres días, lo mejor es consultar al médico. También se debe buscar atención de un especialista si se presenta dolor después de una lesión.

Dormir en un sofá puede generar diversas afectaciones a la espalda. - Foto: getty images

El tratamiento para el dolor de espalda depende de qué lo esté causando y qué tipo de dolor se tenga y esto es algo que decide el médico. No obstante, de manera casera se puede acudir al uso de compresas frías o calientes y ejercicio. Si esto no da resultado, es posible que se tengan que tomar medicamentos, aplicarse inyecciones y tratamientos complementarios. En casos más complejos, la cirugía puede ser la solución.

Postura al dormir

Una de las razones que más puede generar dolor de espalda son las posturas inadecuadas al dormir. Según un artículo publicado en el diario El Confidencial, por ejemplo, cuando una persona se acuesta boca abajo, la columna pierde su curvatura natural y puede experimentar tensión o distensión.

Esto también provoca que los músculos de la espalda se vean afectados, lo que suele causar dolor al levantarse.

En caso de que esta postura se repita varias noches consecutivas, se puede sufrir lo que se conoce como hiperlordosis, es decir, un arqueamiento excesivo de la columna lumbar.

Lo ideal, según los expertos, es adoptar una postura que ayude a mantener la columna vertebral correctamente alineada. Mayo Clinic detalla tres posiciones para dormir con las cuales es posible aliviar las molestias en la espalda.

Dormir de costado ayuda a aliviar las tensiones sobre la espalda. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

Boca abajo

Si bien dormir boca abajo no es recomendado, en caso de que la persona no pueda hacerlo de otra forma, indica esta institución, lo ideal es colocar una almohada debajo de la pelvis y la parte inferior del abdomen para reducir la tensión de la espalda. De igual forma, se debe poner una almohada debajo de la cabeza si no genera mucha tensión en la espalda. Si se produce esta molestia, lo mejor es entonces descansar sin este accesorio.

Dormir boca arriba

Si la persona duerme boca arriba, una de las posturas más recomendadas para evitar el dolor de espalda, la recomendación es colocar una almohada debajo de las rodillas para ayudar a mantener la curva normal de la espalda lumbar. También se puede probar con una pequeña toalla enrollada debajo de la parte baja de la espalda para tener un apoyo adicional. De igual forma, el cuello también se debe apoyar en una almohada.

De costado

Según los expertos de Mayo Clinic, implementando pequeños cambios en la posición en la que la persona duerme, se puede eliminar la tensión de la espalda. La recomendación es que si se acuesta en esta postura, se acerquen un poco las piernas al pecho y se coloque una almohada entre las mismas.