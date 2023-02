Dolores de cabeza crónicos diarios, ¿por qué ocurren?

Un dolor de cabeza es una afección que las personas pueden padecer en más de una ocasión. Sin embargo, esto puede convertirse en algo diario y causar gran malestar, especialmente para realizar las actividades cotidianas. Es importante que en caso de observar esto se consulte a un médico para recibir un diagnóstico profesional e iniciar un tratamiento oportuno.

Existen los dolores de cabeza crónicos diarios primarios, los cuales no son causados por otra afección. Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señalan que las causas de los dolores de cabeza crónicos diarios aún no son muy claras. Sin embargo, explican que sobre los no primario hay algunas afecciones que pueden suscitarlos:

Inflamación u otros problemas de los vasos sanguíneos del cerebro y alrededor de este, como el accidente cerebrovascular

Infecciones como la meningitis

Presión intracraneal demasiado alta o demasiado baja

Tumor cerebral

Lesión cerebral traumática

El dolor de cabeza puede interferir con las actividades diarias. - Foto: Getty Images

¿Se puede prevenir?

Existen algunos factores de riesgo que son modificables. Se puede trabajar en ellos y contribuir a la prevención de los dolores de cabeza crónicos.

Ser mujer

Ansiedad

Depresión

Alteraciones del sueño

Obesidad

Ronquidos

Consumo excesivo de cafeína

Consumo excesivo de medicamentos para el dolor de cabeza

Otros trastornos de dolor crónico

La cantidad de cafeína recomendable al día son 400 miligramos. - Foto: Getty Images

¿Cuándo acudir a urgencias?

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, reseña algunos de los síntomas o características de un dolor de cabeza que indican que se debe acudir inmediatamente a un centro de salud, ya que pueden indicar afecciones graves que pueden poner en riesgo la vida:

El es el primer dolor de cabeza que se tiene e interfiere con la rutina diaria.

El dolor de cabeza es repentino y se presenta con mucha fuerza. Esto puede advertir sobre una afección grave. Lo ideal es pedir ayuda médica en el menor tiempo posible.

El dolor de cabeza es demasiado fuerte, a pesar que regularmente se padece de este malestar.

El dolor de cabeza empeora en un periodo de 24 horas.

La persona con dolor de cabeza tiene mala pronunciación, dificultad para mover los brazos o piernas, pérdida del equilibrio y confusión.

Además del dolor de cabeza se presenta fiebre, rigidez en el cuello, náuseas y vómitos.

Dolor de cabeza intenso y dolor en un solo ojo (enrojecimiento).

La persona tiene antecedentes de cáncer o afecciones relacionadas con el sistema inmunitario.

Un dolor de cabeza fuerte también puede deberse a niveles elevados de presión arterial. - Foto: Freepik

Tipos de dolores de cabeza

Migraña crónica

Según explica la entidad sin ánimo de lucro, es frecuente en pacientes que hay padecido migrañas episódicas. Se conocen porque: afectan uno o ambos lados de la cabeza, provocan una sensación pulsátil, dolor moderado a intenso, vómitos, náuseas y sensibilidad a la luz y el sonido.

Dolor de cabeza crónico de tipo tensional

Sus características son las siguientes:

Afectan ambos lados de la cabeza.

Causan dolor leve a moderado.

Causan dolor que se siente como una presión o tensión, pero no es pulsátil.

Dolor de cabeza crónico diario

Es común en pacientes que no tienen antecedentes de dolor de cabeza y aparecen repentinamente. Se caracterizan por:

Afectar frecuentemente a los dos lados de la cabeza.

Provocar dolor que se siente como una presión o tensión, pero no son pulsátiles.

Causar dolor leve a moderado.

Son similares a la migraña crónica o al dolor de cabeza crónico tipo tensional.

Hemicránea continua

Este tipo de dolor de cabeza:

Afecta un solo lado de la cabeza.

Es diario y continuo, sin períodos sin dolor.

Causa dolor moderado con aumentos súbitos de dolor intenso.

Responden al analgésico indometacina (Indocin), de venta bajo receta.

Pueden volverse intensos con la presencia de síntomas parecidos a la migraña.

Otros de los síntomas que pueden estar asociados con este dolor son: