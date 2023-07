Dos frutas perfectas para reducir la presión arterial

En la Fundación del corazón aconsejan el consumo de frutos rojos, como los arándanos, frambuesas y fresas, las cuales contienen antocianinas, que es un compuesto “que protegen contra la hipertensión, según un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition”.

La revista Circulation publicó un artículo de científicos del Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease en enero de 2017, en el que encontraron que el potasio es un mineral considerable para bajar la presión arterial.