Ejercicios que ayudan a quemar la grasa de la espalda y la cintura

Una de las grandes preocupaciones que tienen las personas en cuanto a su estado físico es la formación del abdomen y cintura. Para lograr este objetivo, la mayoría opta por el ejercicio; sin embargo, algunos caen en el error de realizar técnicas que resultan más dañinas que productivas para su salud.

Los hombres y mujeres suelen seguir estrictas dietas para conseguir un cuerpo 'perfecto' - Foto: Getty Images/iStockphoto

El tema alimenticio también es algo fundamental a la hora de obtener un cuerpo ideal. Según distintos estudios, para reducir el volumen del abdomen se deben restringir varios alimentos y complementarlos con otros que aporten nutrientes para reconstruir los músculos.

No hay duda de que una de las zonas favoritas para trabajar en el cuerpo son las piernas y el abdomen. Al ver a modelos de la talla de Kendall Jenner, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Gisele Bündchen entre otras, una de las partes que más llaman la atención son sus pequeñas cinturas y abdomen tonificado. Este es el sueño de hombres y mujeres en todo el mundo y, por ello, son muchos los productos y ejercicios que prometen lograr este objetivo.

Es en este sentido uno de los aspectos más molestos que muchos ven en el cuerpo son los conejos, rollitos o gorditos, los cuales se sitúan normalmente en la cintura baja y hacia los lados, como ‘llantas’. Esto sucede porque el exceso de grasa encuentra en este sitio un buen lugar para acumularse, lo cual se ve afectado en gran medida por una alimentación alta en azúcares procesados y grasas saturadas, además del sedentarismo.

Rollitos que se forman en la espalda - Foto: Getty Images

En primer lugar, es muy importante que sepa que no hay un alimento, rutina o ejercicio específico que haga que solo elimine la grasa de una parte localizada. Dicho esto, también es fundamental que sus rutinas de ejercicio y alimentación saludable cuenten con un objetivo de bienestar general. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya algunos consejos que de manera puntual puedan afectar de manera positiva la forma en la que se ve la cintura.

Los quema grasa

La grasa es la principal culpable de la flacidez en el abdomen y, por supuesto, de los molestos gorditos. Los rollitos aparecen por un cúmulo de grasa saturada y calorías que no han sido quemadas por el cuerpo. En ese sentido, si quiere un abdomen marcado y tonificado debería aumentar los esfuerzos en ejercicios cardiovasculares como zumba, aeróbico, montar bicicleta, elíptica o simplemente correr.

Abdominales, bicicleta

Acuéstese y eleve las piernas acercando las rodillas a la altura del pecho. Coloque las manos detrás de la nuca, luego eleve el torso y comience a mover las piernas lentamente como si estuviera pedaleando, el objetivo es que intente acercar el codo izquierdo a la rodilla derecha y viceversa. Así conseguirá fortalecer los músculos oblicuos para ir reduciendo la grasa almacenada en esta zona. Hacer 3 series de 15 repeticiones.

Tijera vertical

Colocarse de costado apoyando las piernas una encima de la otra y apoyar su cabeza sobre la palma de la mano flexionando el brazo. Se trata de elevar la pierna que tiene encima hacia lo máximo que pueda y después bajar despacio sin llegar a tocar al suelo. Vuelva a elevar y haga 15 repeticiones.

Posteriormente, descanse y comience una nueva serie de 15 hasta que cumpla 3 series de 15 repeticiones con cada pierna. Si quiere mejores resultados, puede poner una cinta entre las piernas para que le cueste más hacer el ejercicio y, así, haga que su cuerpo tenga que trabajar al máximo.

Dieta ‘especial’

Es imprescindible el consumo de dos litros de agua al día para reducir la retención de líquidos. Aunque cada organismo es diferente, se recomienda comer cinco veces al día para que el organismo trabaje con reservas de calorías pasadas. Pero aquí es muy importante enfocarse en los tipos de alimentos que está consumiendo. Elimine azúcares procesadas y grasas saturadas, como postres y fritos.