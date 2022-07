El alimento con jengibre que ayuda perder peso y depurar el organismo

Millones de personas en el mundo desconocen la importancia que tiene para la salud no tener sobrepeso, además de preocuparse por tener un organismo libre de sustancias nocivas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, así como varios tipos de cáncer.

Esta problemática de salud pública ya es considerada por las autoridades internacionales de salud como una epidemia, debido a que los índices de obesos en el planeta se han triplicado desde 1975; esta patología ha aumentado quintuplicado su presencia en los niños y adolescentes.

Nada más saludable que tener un peso adecuado conforme a la edad y estatura, además de un cuerpo libre de toxinas, las mismas que pueden hacerle un gran daño al correcto funcionamiento del organismo.

Dentro de los nutrientes de la sandía están la vitamina A, B y C. - Foto: Getty Images

En cuanto a la importancia de desintoxicar el cuerpo de manera natural, tiene como beneficio permitir que el organismo se sienta más sano, ya que sustancias nocivas que se producen por el aire que se respira, medicamentos, productos cosméticos, el tabaco y alcohol, con el tiempo van envenenando el cuerpo.

Es allí donde entran en escena dos ingredientes naturales que sin duda ayudan a controlar el peso corporal y la depuración de sustancias malas que quedan en el cuerpo. En primer lugar, se encuentra la sandía, es una de las frutas más populares debido a su delicioso sabor e increíbles propiedades para la salud de quien la consuma.

Según un artículo del The New York Times sobre la sandía, dentro de sus nutrientes están la vitamina A, B y C. Uno de sus componentes es el licopeno.

“Algunos estudios sugieren que el licopeno podría tener beneficios cardiovasculares —como disminuir el riesgo de infartos cerebrales— y también que ingerir sandía podría proteger en contra de diferentes tipos de cáncer, aunque hay poca evidencia al respecto”, apunta el prestigioso diario.

Por su parte, el jengibre es muy conocido por los aportes que hace en la aceleración del metabolismo, por lo cual es pertinente para aquellas personas que lo desean podrían bajar de peso, Healthline, en su portal web, resalta otras cualidades, es de esta raíz originaria del sudoeste asiático.

“Según estudios en animales y humanos, el jengibre puede ayudar a mejorar las mediciones relacionadas con el peso. Estos incluyen el peso corporal y la relación cintura-cadera”, señala.

El Jengibre permite la aceleración del metabolismo, por lo cual es pertinente para aquellas personas que desean bajar de peso : Montaje SEMANA. - Foto: Foto: Montaje SEMANA.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, el jengibre ayuda a activar los jugos digestivos, por lo que mejora la absorción y asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo. Además, reduce las náuseas, evita los calambres, mejora el flujo sanguíneo, disminuye las migrañas, combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés.

Lo mejor es que su preparación es completamente sencilla, solo se debe poner en la licuadora unos pedazos de sandia y poner la cantidad de jengibre en rodajas, la cual se considere esté en el punto para dar el característico sabor de la raíz. Procede a añadirle agua al gusto para luego encender la licuadora.

Es importante beber la preparación apenas esté lista. Según la recomendación de expertos, el mejor momento para tomar este jugo diurético es en ayunas, pues es la hora en la que el cuerpo es más receptivo. Lo mejor es esperar alrededor de media hora antes de desayunar.

Es crucial señalar que este tipo de recomendaciones naturales no serán de gran ayuda sin no se proporciona una alimentación adecuada acompañada de actividad física, puntos clave para tener un peso controlado, además de que estimula el uso otros métodos que tiene el cuerpo humano para expulsar toxinas.