El alimento japonés exótico que controla los picos de glucosa

Este particular alimento es conocido como comida japonesa porque Nichiren, un famoso monje que vivió en Japón en 1271, lo menciona en una nota agradeciendo a los lugareños por donarlo al templo, según la información del estudio History of Edamame, Green Vegetable Soybeans, and Vegetable-Type Soybeans. Se trata del edamame, una clase de soja inmadura.