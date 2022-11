El alimento que ayuda a prevenir el cáncer y calma las migrañas.

La migraña es un tipo de cefalea de gran intensidad que suele ser aguda y recurrente, que dura entre 2 y 72 horas y se manifiesta con un dolor de tipo pulsátil que afecta a un solo lado de la cabeza.

Asimismo, los síntomas que acompañan esta patología son náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, visión borrosa y destellos luminosos, según indica el portal de salud Cinfasalud.

Por su parte, el cáncer provoca que algunas células del cuerpo se multipliquen sin control alguno; además, es posible que esta patología se origine en cualquier parte del organismo.

Las células se forman y se multiplican a medida que el cuerpo lo necesita, pero cuando estas envejecen, se dañan o mueren y son reemplazadas por las nuevas. No obstante, en algunas ocasiones el proceso no sigue su curso habitual y las células anormales o células dañadas se multiplican cuando no deberían. Estos átomos pueden formar lo que se conoce como tumores que pueden ser benignos o malignos.

Los tumores malignos o cancerosos invaden algunos tejidos e incluso pueden trasladarse hasta otras partes del cuerpo formando otros tumores; esto se conoce como metástasis.

Ahora bien, el ajo negro se caracteriza por ser uno de los ingredientes más utilizados en la cocina. De igual manera, es un gran aliado para el buen funcionamiento del organismo, debido a su gran número de aminoácidos, así como las saponinas, fenoles y antioxidantes.

En ese orden de ideas, este alimento puede ser un gran aliado para calmar los fuertes dolores de cabeza o migrañas. Del mismo modo, previene algunos tipos de cáncer, como el de mama, colon o el gástrico.

Asimismo, el ajo negro puede ser un gran aliado para el sistema inmunológico, debido a la proliferación de los linfocitos, luchando de esa forma con los virus, bacterias e infecciones, según el portal Cadenadial.

¿Cómo se puede consumir?

Existe distintas formas de consumir este superalimento. Por ejemplo, se puede combinar con arroz hervido y sazonarlo; también se puede poner laminado sobre una quiche de puerros; se puede utilizar para hacer alioli y otra gran opción es saltearlo en un revuelto de espárragos.

Recomendaciones para prevenir el dolor de cabeza

El instituto de investigaciones Mayo Clinic plantea algunas recomendaciones que ayudan a prevenir o controlar el dolor de cabeza.

Hacer ejercicio con regularidad. La actividad física es una manera comprobada de prevenir, y en ocasiones tratar los dolores de cabeza y brinda un descanso del estrés de la vida diaria.