El consumo de estos alimentos reduciría el riesgo de trombosis

Según la Organización Panamericana de la Salud (OMS), “la Trombosis Venosa Profunda es una enfermedad multigénica asociada a múltiples factores de riesgo en pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos”.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la trombosis venosa profunda (TVP) ocurre cuando un coágulo de sangre se forma en las venas de las piernas, que puede producirse en diferentes circunstancias, una enfermedad, un accidente o por sedentarismo.

Asimismo, la enciclopedia médica señala que cuando hay problemas circulatorios se presentan altas probabilidades de que la sangre no se coagule correctamente.

Los síntomas perceptibles y comunes son hinchazón, inflamación, y cambio de color en las piernas -morado o rojo-. Sin embargo, es importante tener presente que desmayos, arritmias, tos con sangre, dificultad para respirar, desmayos, mareos y malestar en el pecho, son signos de alerta para consultar inmediatamente con un doctor.

Cabe aclarar que cuando un coágulo llega hasta los pulmones pueden ocasionar un bloqueo sanguíneo desarrollando una embolia pulmonar.

Aunque cualquier persona puede enfrentar una trombosis venosa profunda, ciertamente los mayores de 60 años, las mujeres en estado de embarazo, la inactividad física, la obesidad, el cáncer, y el consumo de cigarrillo son factores para que se desarrolle.

Dentro de las complicaciones que guardan relación con esta afección (trombosis), la Clínica Mayo explica que el síndrome postflebítico y la embolia pulmonar son los más frecuentes.

Los coágulos de sangre pueden formarse en el corazón y desplazarse a otras partes del cuerpo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo prevenir una trombosis?

Mantener hábitos saludables puede ayudar a evitar una trombosis, priorizando la actividad física e incluso, “cuando viajes, toma descansos frecuentes para estirar las piernas. Cuando estés en un avión, párate o camina de vez en cuando”, sugiere la Clínica Mayo. De hecho, aconseja hacer ejercicio regular, por 30 minutos.

De acuerdo con el centro especializado, las rutinas físicas deben ser apropiadas para cada quien. Entre tanto, recomienda que si una persona quiere entrenar con ejercicio aeróbico, debe hacerlo por lo menos en 150 minutos de manera pausada; pero si es intensa su sesión física, debe ser de 75 minutos.

Hacer ejercicio es importante para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, si lo que se busca es perder peso, en un total de 300 minutos distribuidos en 42 minutos cada día de la semana, una persona puede lograr tal fin. Cabe recordar que en este ejercicio (aeróbico) se puede caminar, correr, nadar, montar en bicicleta, entre otros, ya que a diferencia del ejercicio muscular, este no requiere levantamiento de pesas.

Los alimentos que reducirían el riesgo de una trombosis

Además, Mundo Deportivo menciona que es importante en una dieta balanceada no incluir alimentos con grasas trans, puesto que este tipo de grasa se acumula en las arterias y no solo incita a niveles altos de colesterol, sino a una posible trombosis porque no deja fluir correctamente la sangre.

Por esto, menciona que los siguientes alimentos pueden ser útiles para reducir el riesgo de una trombosis:

El tomate ayuda al buen funcionamiento del cuerpo y del sistema inmunitario. - Foto: Foto: Getty Images.