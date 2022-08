El jugo que ayuda a limpiar el colon de manera natural

Mantener el colon limpio es fundamental para garantizar que el organismo esté absorbiendo los nutrientes y vitaminas necesarias. Además, es a través del mismo que se logran eliminar toxinas y deshechos.

Una mala dieta o alimentación puede terminar convirtiéndose en trastornos como el síndrome del intestino irritable, esto hace que el colon se encuentre inflamado y cargado de toxinas. Cuando esto sucede, los expertos recomiendan realizar una limpieza.

Existe un remedio casero que podría ayudar a limpiarlo de manera natural: el aloe vera. Según estudios publicados por The National Institute of Health, dicha planta mejora las funciones metabólicas y ayuda a reducir las células grasas. Asimismo, evita el estreñimiento y limpia al tacto digestivo.

Para prepararlo se necesitan otros ingredientes como piña y pepino, pues estas frutas tienen propiedades que ayudan a depurar el organismo. De acuerdo con UnComo así se puede preparar esta infusión

Ingredientes:

Una rodaja de piña natural

Medio pepino sin pelar

Una manzana pequeña del color de tu preferencia

Media hoja de aloe vera

Zumo de una naranja (opcional)

Preparación:

Cortar la piña, el pepino y la manzana y añadirlas a la licuadora. Luego de esto, cortar la mitad de una hoja de aloe vera y retirar toda la pulpa para añadirla al jugo. Cuando esto se haya hecho, se agrega un vaso de agua y se deja batir hasta que se tenga una mezcla homogénea. Cuando esté todo listo se puede añadir el zumo de naranja para mejorar el sabor.

De acuerdo con el portal especializado, este jugo se puede tomar durante siete días.

Las hierbas que ayudan a limpiar el colon irritable:

1. Valeriana: es una planta cuya raíz contiene aceites esenciales con efectos sedantes y relajantes, que ayudan a reducir el nerviosismo y la agitación, además de ayudar a conciliar el sueño y lograr que este sea más reparador. Esta planta también tiene propiedades antiespasmódicas, digestivas y antiinflamatorias que controlan el dolor, según afirma este estudio de la Universidad Shiraz (Irán).

2. Menta: el estudio Peppermint oil for the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis, publicado en The Journal Clinical Gastroenterology, explica que la menta, es “un tratamiento a corto plazo seguro y eficaz” para el colon irritable.

3. Tomillo: esta hierba aromática contiene un alto aporte en fibra, que ayuda a combatir el estreñimiento y regula el tránsito intestinal. Esta planta no solo es ideal para el colon, pues cuenta con un alto contenido en calcio y fósforo, necesarios para el mantenimiento de huesos y dientes.

4. Llantén: una infusión de esta planta suele ser un buen remedio casero para combatir el colon irritable. Sus componentes antiinflamatorios mejoran la actividad del intestino, por lo que ayuda con el estreñimiento y alivia el dolor.

5. Anís: es una de las hierbas más utilizadas para esta enfermedad, pues es un excelente antiinflamatorio y disminuye el dolor. Sus compuestos también estimulan el movimiento del intestino, por lo que se facilita la eliminación de deshechos.

Teniendo en cuenta que este padecimiento afecta entre el 6 % y 18 % de personas en todo el mundo, de acuerdo con el portal especializado Healthline, las dietas, el estrés, el mal sueño y los cambios en las bacterias de los intestinos pueden activar los síntomas.

Entre los más comunes se destaca el dolor abdominal es factor clave en el diagnóstico. Normalmente, los intestinos y el cerebro trabajan juntos para controlar la digestión. Esto sucede a través de las hormonas, los nervios y las señales liberadas por las bacterias buenas que viven en tu intestino.