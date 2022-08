El nivel de colesterol que podría generar ceguera

De acuerdo con la Clínica Mayo, el colesterol es una sustancia “cerosa” que se encuentra en el torrente sanguíneo. Es un componente primordial para la producción de células, sin embargo, los niveles altos de colesterol pueden ser perjudiciales porque se almacena en los vasos sanguíneos, dificultando la circulación, provocando un accidente cardiovascular.

La entidad señala que existen dos tipos de colesterol: el LDL y el HDL, siendo el primero malo y el segundo, bueno para la salud.

Una persona puede tener un índice de colesterol alto si no tiene un plan de alimentación saludable, no practica ejercicio regularmente, o tiene un alto consumo de alcohol y cigarrillo. No se puede desestimar que los niños también pueden tener esta afección que se puede complicar desarrollando un ataque cardíaco, por ejemplo.

Los productos que le aportan más grasa al organismo son la leche, la carne, y la mantequilla, señala Salud 180, que afirma que si no son consumidas moderadamente pueden causar ceguera, porque como se indicó anteriormente, el colesterol se deposita en las membranas de las arterias, sin permitir el paso de la sangre.

Cabe destacar que algunos lípidos son buenos, porque participan en el buen funcionamiento del organismo, sin embargo, algunas veces puede ser falta.

En un artículo publicado en el 2011 por la Organización Mundial para la Salud, OMS, señala que las personas que tienen colesterol alto no lo saben, porque sus síntomas no se perciben en la mayoría de los casos.

“En Tailandia, por ejemplo, el 78% de los adultos afectados no habían sido diagnosticados, mientras que en el Japón un 53% de los adultos afectados habían sido diagnosticados, pero no seguían ningún tratamiento”, afirma.

Los niveles altos del 'colesterol malo' (LDL) incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes o renales. Foto: Getty Images. - Foto: Foto Gettyimages

¿Qué es oclusión de las arterias retinianas?

Tal y como lo indica Medline Plus, esta afección “es un bloqueo del suministro de sangre” en una de las arterias que la llevan hacia la retina. Entre tanto, un nivel de colesterol alto puede ocasionar este bloqueo en un ojo. Asimismo, un coágulo de sangre también.

La entidad asegura que hay altas probabilidades que lo anterior ocurra si las paredes de las arterias se ensanchan.

Entre los síntomas que caracterizan esa afección está la pérdida de la vista por al menos un ojo. Se debe prestar atención a estas alertas porque, tal y como lo señala Medline Plus, los coágulos no solo aparecen en esta zona ocular del cuerpo, sino en todo, llegando al cerebro.

La Academia Americana de Oftalmología afirma que los hombres son más propensos a tener esta afección en los ojos. Sin embargo, quienes tienen las siguientes enfermedades no están exentas a padecerla: diabetes, presión arterial, tabaquismo, colesterol alto, entre otras.

¿Qué es la diabetes?

La OMS dice que la diabetes es una de las principales causas de los infartos miocárdicos, de la insuficiencia renal y de accidentes cerebrovasculares.

“Es posible tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias por medio de la actividad física y una alimentación sana, aunadas a la medicación y a la realización periódica de pruebas”, asegura la organización.

Los altos niveles de glucosa en la sangre pueden ser nocivos para la salud. - Foto: Getty Images

La diabetes es una enfermedad entendida como la no producción de insulina del páncreas y/o la resistencia de las células a ella, que se clasifica en dos:

El tipo 1: el páncreas no produce insulina.

El tipo 2: las células se resisten a la insulina.

Sin embargo, la diabetes gestacional, también puede aparecer en mujeres embarazadas que nunca han sido diagnosticadas con esta enfermedad, que en algunos casos suele desaparecer después del parto.

Es importante recordar que la insulina tiene como función regular la glucosa en la sangre, por lo que la hiperglucemia es una afección que puede aquejar a las personas con diabetes.