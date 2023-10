El potente alimento que alivia la circulación de los dedos de los pies

De acuerdo con Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cuando no se irriga correctamente la sangre en las piernas y pies, se produce una afección denominada arteriopatía periférica, la cual se presenta a causa de un estrechamiento en las arterias de las piernas, provocando lesiones en los nervios y los tejidos.

¿Cómo aliviar estos síntomas?

De acuerdo con el estudio Update on the Impact of Omega 3 Fatty Acids on Inflammation, Insulin Resistance and Sarcopenia: A Review, publicado en International Journal of Molecular Sciences, los ácidos grados omega-3 contienen propiedades antiinflamatorias que buscan prevenir problemas como la mala circulación en las piernas. Asimismo, es un superalimento rico en antioxidantes y aminoácidos como la lisina.