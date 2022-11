El potente ejercicio que ayuda a acelerar el metabolismo

El metabolismo, según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como:

Respiración.

Circulación sanguínea.

Regulación de la temperatura corporal.

Contracción muscular.

Digestión de alimentos y nutrientes.

Eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces.

Funcionamiento del cerebro y los nervios.

No obstante, con el pasar de los años el metabolismo se va ralentizando y por ello, el portal Mujer Hoy reveló un potente ejercicio que ayuda a acelerar el metabolismo y se conoce como el reto Murph que consiste en correr 1,6 kilómetros, para después hacer 100 dominadas (pull up), en seguida, 200 flexiones (push up), posteriormente, 300 sentadillas (squats) y finalizar con otra carrera de 1,6 kilómetros, pero lo anterior se debe realizar con un chaleco de nueve kilos.

No obstante, el ejercicio físico de alta intensidad conlleva a unos efectos más específicos, según el Grupo Sanitas de España, que definen lo que se conoce como el síndrome del corazón de atleta e incluyen:

Hipertrofia del músculo cardiaco.

Aumento del volumen de las cavidades de los ventrículos.

Reducción de la frecuencia cardiaca en reposo, que apenas se incrementa durante la realización del ejercicio físico.

Aparición de alteraciones en el electrocardiograma basal que son secundarias a la hipertrofia cardiaca, aunque suelen ser benignas.

Sin embargo, las afecciones no son iguales para todo el mundo, pues varía según el sexo, la edad, la alimentación, el estado de salud, entre otros.

Asimismo, cuando algunas personas exceden las recomendaciones (realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana) y no descansan, hay otras consecuencias, según expertos y según el portal Panorama Web, que incluyen: “Riesgo de lesiones musculares y fatiga, falta de reposición de los depósitos de glucógeno y reducción de la producción de glóbulos rojos, incremento del ritmo cardíaco y la presión arterial, abandono del ejercicio por cansancio y esfuerzo acumulado”.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.

Por su parte, la biblioteca reveló otras recomendaciones para acelerar el metabolismo como:

Tener una dieta saludable: esta debe incluir al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, menos del 10 % de la ingesta calórica total de azúcares libres, menos del 30 % de la ingesta calórica diaria procedente de grasas y menos de cinco gramos de sal (aproximadamente una cucharadita) al día y la sal debería ser yodada.

Dormir lo suficiente: la mayoría de los adultos necesitan de siete a ocho horas de sueño por noche para una buena salud. Además, dormir hace que la persona se sienta descansada todos los días. Asimismo, mientras se duerme no solamente la mente y el cuerpo se apagan, pues durante la noche los órganos y los procesos internos trabajan arduamente, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).