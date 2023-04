El superalimento que mejora el tránsito intestinal y reduce la hinchazón abdominal

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que el estreñimiento es una afección en la cual una persona evacúa menos de tres veces a la semana, que se puede considerar aguda o crónica, según el caso.

Por esto, el autocuidado suele ser la mejor solución, pero si se agravan los síntomas es importante consultar con un profesional de la salud, quien determinará los tratamientos adecuados, entre ellos, una alimentación balanceada.

¿Pero cuáles son las causas del estreñimiento? De acuerdo con la institución de salud, esta afección se debe al consumo insuficiente de fibra y líquido incluso por la falta de actividad física. No obstante, existen enfermedades que se asocian con él, como por ejemplo:

Parkinson: según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) es un trastorno del movimiento que se desarrolla cuando las neuronas disminuyen su producción de dopamina.

Enfermedad celíaca: MedlinePlus explica que es una afección en la cual algunas personas “no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado”.

Diabetes: la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que “el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de renta baja y de renta mediana que en los de renta elevada”.

La hinchazón abdominal es un síntoma del estreñimiento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De ahí que, la enfermedad que más se asocia con el estreñimiento es el colon irritable -o como también se le conoce, síndrome del intestino irritable (SII)-, que “afecta al intestino grueso”. “Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, señala MedlinePlus.

Por esto, es importante un plan de alimentación balanceada en donde el consumo de productos con fibra sea fundamental: “Las dietas ricas en fibra también pueden ayudar tanto con el estreñimiento como con la diarrea”, menciona la enciclopedia médica.

Las lentejas son ideales para ser incluidas en la alimentación diaria. - Foto: Getty Images

Lentejas ricas en fibra

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, en uno de sus artículos revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, señala que las lentejas son ricas en carbohidratos, fibras y minerales como el magnesio y el zinc.

Esto lo corrobora la Universidad de la Florida en el artículo “Frijoles, guisantes y lentejas Beneficios de la salud” liderado por Lakshmi Mahan, Lauren Foster y Wendy J. Dahl, donde asegura que las lentejas son ricas en fibra insoluble con la capacidad de prevenir el estreñimiento porque aumentan el volumen de las heces haciendo más rápido su tránsito intestinal.

Efectos del consumo de lenteja

Un texto escrito por Elisa Morales, publicado por Mejor con Salud, menciona que las lentejas están compuestas de purinas, por lo que no se recomienda su consumo en personas propensas a padecer cálculos renales, o tal vez, gota. Cabe destacar que la anterior afirmación se debe a un trabajo de investigación titulado “Proyecto de Procesamiento de Enlatado de Lenteja del 2011.”

Las lentejas son legumbres. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) señala que las purinas “son compuestos químicos” que participan en la construcción de ARN y ADN. Asimismo, puntualiza que se encuentran en las carnes: “Se descomponen en el cuerpo para formar el ácido úrico, que se despide con la orina”, dice.

Cuando el cuerpo tiene altos niveles de ácido úrico, este puede desarrollar gota, que es una de las tantas artritis que aquejan a cualquier persona, inflamando sus articulaciones, y produciendo intensos dolores que aparecen de improvisto, volviendo más sensibles los dedos de los pies.

De acuerdo con la Clínica Mayo, los principales síntomas de esta afección que ataca los huesos es enrojecimiento, dificultad de movimiento, dolor intenso y continuo.