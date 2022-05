El superalimento que regula la tensión: cómo consumirlo

La alimentación es la mejor arma para prevenir enfermedades a corto, mediano y largo plazo. El doctor Gurutz Linazasoro le dijo al diario BBC Mundo que “la alimentación es uno de los pocos factores de riesgo de enfermedades neurológicas que está en nuestras manos modificar y controlar”.

Los profesionales de la salud recomiendan llevar una dieta sana y equilibrada rica en proteínas, carbohidratos en su estado natural, muchas frutas y verduras; un nutricionista será el encargado de determinar las cantidades adecuadas para cada persona teniendo en cuenta su edad, estatura, talla y otros factores. Este buen hábito debe ir acompañado de actividad física frecuente.

Últimamente es común escuchar la palabra superalimento; se cree que estos tienes productos con propiedades superiores a otros, lo que puede beneficiar a la salud del cuerpo en general.

La health coach Beatriz Larrea explicó al portal de salud, belleza y cuidado personal Glamour el significado de esta palabra: “El término ‘superalimento’ se acuñó en 1915 cuando apareció en el diccionario de Oxford como ‘a food considered especially nutritious or otherwise beneficial to health and well-being’ (un alimento considerado especialmente nutritivo o de alguna manera beneficioso para la salud y el bienestar)”.

Las frutas son indispensables en cualquier dieta. - Foto: Getty Images/500px

La frutas deben hacer parte de la dieta de todas las personas sin importar su edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir cinco porciones de fruta al día intercalándolas con verduras; es decir, que se debe ingerir una porción de fruta en el desayuno, otra en la merienda de la mañana y de la tarde; y las verduras deben estar presentes en el almuerzo y la cena.

En el mercado hay muchas frutas para escoger y cada una de ellas tiene múltiples vitaminas y nutrientes que traen beneficios para la salud; sin embargo, el portal Las Provincias, en su sección de salud, menciona “que hay algunas de ellas que, además, están consideradas por los expertos en nutrición como superalimentos, como es el caso de la fruta tropical, chirimoya.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Cuerpo Mente menciona cuáles son los beneficios para la salud de consumir este alimento.

Depurativa : esto se debe a que la chirimoya es rica en agua y fibra ayudando a prevenir el estreñimiento y garantizando que se eliminen las toxinas presenten en el organismo.

Aporta colágeno: la chirimoya tiene una gran cantidad de vitamina C, que cumple una función antioxidante e interviene en la formación de colágeno, en los huesos, dientes y glóbulos rojos.

Regula la tensión: esta fruta es rica en potasio y gracias a su bajo contenido de sodio la convierten en una buena aliada para mejorar la salud arterial. Según Cuerpo Mente , unos 200 gramos de esta fruta cubren el 15 % de las necesidades diarias de potasio.

Fuente de hierro: la chirimoya es una gran fuente de hierro. En concreto, 200 gramos de esta fruta aportan el 8 % del hierro que se necesita a diario. Además, al ir acompañado de vitamina C su absorción se ve potenciada. Es, por tanto, un alimento indicado para prevenir o tratar la anemia.

La chirimoya puede ayudar a estabilizar la tensión arterial. - Foto: Getty Images/iStockphoto