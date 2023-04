El té natural que protege el cerebro y ayuda a mejorar la memoria y concentración

Uno de los aspectos más importantes de la función del organismo es la salud cerebral, por lo que protegerla desde temprana edad ayuda a prevenir afecciones como, por ejemplo, la demencia, la epilepsia y la enfermedad de Alzheimer.

De este modo, es fundamental reconocer que el cerebro “controla los pensamientos, la memoria, el habla y los movimientos. Regula la función de muchos órganos. Cuando el cerebro está sano, funciona de forma rápida y automática. Sin embargo, cuando ocurren problemas, los resultados pueden ser devastadores”, según explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Por lo general, cuando el cerebro no está funcionando correctamente, pueden presentarse algunos síntomas de alarma. Los expertos de Medline Plus señalan que cuando hay inflamación en el cerebro pueden presentarse algunos signos como:

Pérdida de la vista.

Debilidad.

Parálisis.

En los casos graves de inflamación en el cerebro pueden causar síntomas como:

Dolores de cabeza fuertes.

Fiebre súbita.

Somnolencia.

Vómitos.

Confusión.

Convulsiones.

“Los síntomas de enfermedades cerebrales varían ampliamente dependiendo del problema específico. En algunos casos, el daño es permanente. En otros, los tratamientos como la cirugía, medicinas o fisioterapia pueden corregir el origen de la enfermedad o mejorar los síntomas”, agrega la Biblioteca.

Vitaminas ayudan a potenciar la salud del cerebro. - Foto: Getty Images / Mohammed Haneefa Nizamudeen

De este modo, ante cualquiera de estos síntomas es importante acudir al médico para determinar la causa y el tratamiento a seguir dependiendo de la condición del paciente. Adicional a ellos, la medicina tradicional ofrece múltiples remedios naturales como infusiones a base de hierbas medicinas para proteger el cerebro y así mejorar su funcionamiento en cualquier etapa de la vida.

Por lo anterior, el portal web Saber Vivir TV destaca las propiedades en general de los tés; sin embargo, detalla los nutrientes saludables del té verde, los cuales ayudan a cuidar el cerebro. Específicamente contiene catequinas, un tipo de polifenoles que, entre otras virtudes, mantienen el cerebro joven.

Los polifenoles del té verde tienen también un efecto protector sobre las células del cerebro y favorecen la conexión entre ellas. Esto hace que mejoren las funciones cognitivas: memoria, concentración, agilidad mental, entre otras funciones.

El té verde ayuda a proteger el cerebro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de esto, al ser fuente de cafeína, esta bebida ayuda a mejorar varios aspectos de la función cerebral, entre los que se incluyen las mejoras en el humor, el control, el tiempo de reacción y la memoria.

A su vez, contiene otros componentes aparte de la cafeína. Por ejemplo, un aminoácido llamado L-teanina, el cual incrementa la actividad del neurotransmisor inhibidor GABA (ácido gamma-aminobutírico), el cual presenta efectos antioxidantes. También incrementa la dopamina y la producción de ondas en el cerebro

“Los estudios han demostrado que la cafeína y la L-teanina pueden tener efectos sinérgicos. La combinación de los dos es bastante potente en la mejoría de la función cerebral”, precisa Healthline.

El té verde es rico en compuestos fenólicos, catequinas, flavonoides y cafeína. - Foto: Foto: Getty images.

¿Cómo preparar té verde?

Para preparar esta bebida solo se requiere de una cucharada de té verde y una taza de agua hervida. Se agregan las hojas de té verde en el agua hervida, se tapa y se deja reposar durante 10 minutos. Se cuela y se puede consumir tibio o frío.

Otra forma de tomar té verde para reducir el cansancio es preparando una taza de infusión de té y añadirle una cucharada de jengibre rallado o en polvo. Esta combinación es ideal para mantener a la persona más activa, reforzar el sistema inmunológico y proteger el organismo de ciertos radicales libres.

No obstante, por el alto nivel de teína que contiene el té verde, los expertos recomiendan no tomar más de cinco tazas al día. Asimismo, el portal Mejor con Salud señala que el momento más adecuado para tomar té verde es 20 minutos antes o después de las comidas. Puesto que, de este modo se podría mejorar la absorción de magnesio, de catequinas y de vitaminas C y E.