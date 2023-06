El té que impulsa la mente, mejora la concentración, circulación y salud visual

Los tés se caracterizan por aportar beneficios a la salud, gracias a sus ingredientes naturales que aportan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antiespasmódicas y diuréticas.

Ese es el caso del té de romero, que tiene algunos compuestos bioactivos como flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos que le proporcionan todas sus propiedades, según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde.

El té de romero puede tomarse luego del almuerzo o de la cena. - Foto: Getty Images

Adicional, el portal indicó que dicho té impulsa la mente, mejora la concentración, circulación y salud visual. “Diversos estudios comprobaron los beneficios del romero para el funcionamiento cerebral, siendo una excelente ayuda para períodos de estrés como antes y durante los exámenes, o antes y después de reuniones de trabajo muy importantes”, señaló Tua Saúde.

Asimismo, añadió que “las propiedades del romero parecen combatir el Alzheimer, evitando la pérdida de memoria, pero se deben realizar más estudios para que pueda ser utilizado en la producción de medicamentos contra el Alzheimer”.

El té de romero es preparado a partir de la planta Rosmarinus officinalis. - Foto: Getty Images

Sobre la misma línea, puntualizó que “el romero tiene un efecto antiplaquetario, por lo que es de gran utilidad para quienes sufren de problemas circulatorios o que necesitan mantenerse de reposo durante unos días, en estos casos, mejora la circulación de la sangre y evita la formación de trombos, que podrían obstruir la circulación. Por lo que una notable recomendación, es ingerir este té después de una cirugía, por ejemplo”.

Además, la Fundación Española de la Nutrición (FEN) reveló que el romero es fuente de fibra, calcio, hierro, magnesio, zinc, potasio, taninos, ácido rosmarínico, rosmaricina, folatos, tiamina, riboflavina, vitaminas A, C y B6.

¿Cómo se prepara el té de romero?

Ingredientes:

5 g de hojas frescas de romero, “debido a que el potencial terapéutico se encuentra principalmente en el aceite esencial de romero, que se encuentra en mayor concentración en las hojas frescas que en las secas”.

250 ml de agua hirviendo.

Preparación:

En una olla, añadir la cantidad señalada de agua y dejar que hierva.

Luego, en un vaso agregar las hojas frescas de romero y después echar el agua hirviendo.

Para que infusione correctamente, se debe dejar reposar entre tres a cinco minutos, cubierto con un plato o una tapa.

Para servir, se aconseja colar esta bebida y esperar a que enfríe un poco antes de tomarla. También se recomienda no endulzar este té.

El romero posee propiedades beneficiosas para la salud. - Foto: Getty Images

Además, hay que tener en cuenta que este té puede tomarse entre tres y cuatro veces al día por durante tres meses y reposar durante un mes, ya que cuando se consume en exceso puede causar náuseas y vómitos.

No obstante, según el portal portugués “su uso como medicamento está contraindicado para mujeres embarazadas y en período de lactancia, para personas con antecedentes de convulsiones y dificultades para coagular la sangre, o que utilicen medicamentos como la aspirina”.

De igual forma, “las personas con enfermedades del hígado o de la vesícula biliar tampoco deben usar este té, pues ejerce un efecto colagogo, es decir, que facilita la salida de la bilis, lo cual puede empeorar los síntomas e incluso la enfermedad. Tampoco debe ser ingerido por personas epilépticas”.

Cabe destacar que, antes de consumir algún alimento lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

De acuerdo con Medline Plus, las hierbas no son reguladas ni probadas como los medicamentos y “natural” no quiere decir seguro, a menos que se tomen de la manera indicada, puesto que, algunas hierbas pueden interactuar con otros medicamentos, pues ser tóxicas en dosis altas o, también, pueden causar efectos secundarios.