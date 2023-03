Enfermedades que se manifiestan en los labios

En la boca pueden aparecer infinidad de síntomas de algunas enfermedades que pueden pasar desapercibidas, sin embargo, existen algunas alarmas que dan cuenta de la enfermedad. De acuerdo con la revista Mejor con Salud las enfermedades bucales contagiosas se pueden clasificar en los siguientes grupos:

Infecciones que se transmiten entre personas y tienen síntomas típicos en la boca: sífilis, herpes, virus del papiloma humano (VPH).

Enfermedades infecciosas que se transmiten por la saliva: mononucleosis, mano-pie-boca, resfríos.

Patologías de la boca que necesitan microbios para desarrollarse: caries, periodontitis.

Para entender cómo pueden impactar algunas de estas enfermedades, el portal MedlinePlus, explica que algunas patologías se pueden contraer por el contacto por saliva u otros síntomas típicos en la boca.

Enfermedad de la boca - Foto: Getty Images/iStockphoto

Herpes labial: Llagas que imparten dolor en los labios y alrededor de la boca, son originadas por un virus.

Aftas bucales: Úlceras dolorosas, por lo general ubicadas al interior de la boca y causadas por bacterias o virus

Muguet o candidiasis oral: Infección que se da por cándida, la cual causa manchas blancas en la boca.

Otras enfermedades:

Sífilis

Esta es una infección de transmisión sexual que comienza con una lesión en los órganos genitales, pero si se practica sexo oral, pueden aparecer en las mucosas orales. Si no se realiza un abordaje a tiempo, la infección puede avanzar y complicarse aún más. Como una de las enfermedades bucales contagiosas, la sífilis aparece con lesiones concretas en la boca de los pacientes. “En su forma primaria o más temprana, hay quienes pueden tener una úlcera en el paladar o en los labios. Esta úlcera tiene una base roja, pero el resto es de color marrón o más oscuro. No siempre resulta fácil diferenciarla de las aftas que causan otras patologías”

young woman with burned tongue from her hot tea - Foto: Getty Images/iStockphoto

Virus del papiloma humano

Existen múltiples tipos del virus VPH, aunque los que causan enfermedades bucales contagiosas son algunos, más no aquellos que se vinculan con las verrugas genitales y el riesgo de cáncer de cuello uterino en las mujeres. De hecho, la lesión típica del VPH en la boca es un papiloma o una verruga. También puede suceder que la persona que porta el virus ni siquiera se entere de su presencia en la mucosa, porque las lesiones no se han desarrollado o porque son tan pequeñas, que no molestan.

Mononucleosis

A esta afección también se le denomina enfermedad del beso, que es una infección que se origina por el Epstein-Barr (VEB) que se transmite por la saliva. Cuando el virus ingresa al cuerpo, pasa casi un mes para que se desarrollen los primeros síntomas. Para tratar esta enfermedad no hay un tratamiento específico, solo se debe descansar, así como hidratar constantemente el organismo.

Close up photo with shallow depth of field of a big herpes simplex infection on lips. This is the most common form of infection usualy called cold sores or fever blisters. - Foto: Getty Images

Mano-pie-boca

Es una enfermedad clásica de la infancia, sobre todo en los niños pequeños que asisten a guarderías y jardines. El virus causal es el coxsackie A16 y se transmite a través de la saliva o las heces. Normalmente, puede aparecer una erupción, que puede o no ser dolorosa, en las manos, en los pies y en la boca, y también puede haber algo de fiebre e irritabilidad.

Resfríos

Los resfríos son una enfermedad infecciosa respiratoria que se produce por el frío o la exposición a bajas temperaturas. Esta afección se incluye dentro de las enfermedades bucales contagiosas porque las góticas de salivas viajan por el aire hasta encontrar otro cuerpo para contagiar.