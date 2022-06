¿Es mejor la leche de coco o de almendras?

Muchas personas buscan otras alternativas diferentes a la leche de origen animal, por esta razón las de origen vegetal han cobrado mucha fuerza debido a sus nutrientes, pero hay algunas aclaraciones que los expertos hacen sobre este tema.

El doctor Gustavo Forteza, Médico General y Especialista de Primer Grado en Pediatría señala que “hay edades en las que, a menos que los pacientes tengan una patología real y demostrada, la leche de vaca es necesaria”, explica el especialista en palabras que recoge el portal GQ.

Fortaleza añade más detalles sobre la importancia de la leche de origen animal en ciertas edades. “Es un hecho que los niños de entre uno y tres años, después de dejar la leche materna o sus fórmulas sustitutas, deben consumir 350 miligramos de calcio diarios para el desarrollo óseo. Eso lo brinda con creces la leche de vaca. También es crucial que los adolescentes consuman leche animal”, así lo cita GQ.

En la etapa adulta, siempre y cuando no existan patologías como señala el experto, las personas pueden tomar otras opciones como la leche de origen vegetal. Por ejemplo la leche de coco es una fuente de triglicéridos de cadena media (MCTs). De acuerdo al portal Selecciones, este tipo de grasa es ideal pues ayuda al metabolismo y reduce la grasa corporal.

Un estudio en el 2020 publicado en International Journal of Food Science encontró que la leche de coco contiene fenol. De acuerdo a los especialistas, este antioxidante protege contra el estrés óxido que se asocia “al desarrollo de cáncer, enfermedades cardiacas, y otras condiciones”, señala el sitio web Selecciones.

Sobre la leche de almendras, la doctora Maribel Santa Cruz. Especialista en Nutrición y Homeopatía y presidenta del Institute of Nutrition & Natural Health, en Nueva York señala en GQ que “no tiene hormonas y es menos grasa, tiene menos hidratos de carbono y calorías que la leche de soja, pero más calcio. Además, no tiene colesterol”.

En el sitio web Medical News Today señalan que la intolerancia a la lactosa es una de las principales razones que han llevado a muchas personas a revisar otras opciones como la leche de origen vegetal.

En Medical News Today indican que la leche de almendras tiene menos grasa saturada y más grasas insaturadas cuando se compara con la leche de vaca. Estas grasas ayudan a perder peso o mantener el peso saludable.

En Mejor con salud explican una forma sencilla para preparar la leche de almendras en la casa.

Ingredientes

1 taza de almendras crudas (155 g).

3 tazas de agua (750 ml).

Esencia de vainilla (opcional).

Canela (opcional).

Preparación

Hay que remojar la taza de almendras en un recipiente con suficiente agua.

Al día siguiente, o pasadas unas 5 horas, colar las almendras y pásarlas en la licuadora con las 3 tazas de agua. Para dar otro sabor se puede añadir esencia de vainilla o canela.

Procesar todo hasta que las almendras queden bien trituradas.

A continuación, colocar una malla fina o un colador de tela sobre un recipiente y colar la bebida.

Dejarla en un frasco de cristal con cierre hermético

Guardar la pasta que ha quedado en el colador para hacer otras recetas.

Así se puede preparar la leche de coco según Mejor con salud.

Ingredientes

4 ½ tazas de coco rallado (350 g).

3 tazas de agua hirviendo (750 ml).

3 tazas de agua a temperatura ambiente (750 ml).

Preparación