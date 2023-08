“Eso le pasa por traer hijos al mundo”: Corte Constitucional les pone freno a los abusos del personal de salud hacia mujeres embarazadas

“Qué pesar, esa muchacha quedó desfigurada en la vagina”, aseguró otro. La nueva mamá no podía dar crédito a lo que escuchó. Y el asunto no paró ahí: semanas después, debido precisamente a las dificultades del parto, tuvo que asistir a una cita médica para una reconstrucción vaginal, en donde de nuevo no faltaron los comentarios desobligantes de los profesionales de la salud que atendieron su caso e incluso cuestionaron haberse sometido a esa práctica estética.

Un caso que llegó a la Corte

Se abre el debate

Juana Melina Satizábal es una de ellas. Hace siete años dio a luz a mellizos en el Hospital Regional Manuela Beltrán, en Santander. “Tuve un trabajo largo de parto. Y ya había perdido dos bebés antes por abortos espontáneos. Así que sabía que no tendría un parto fácil. Tenía fuertes dolores, aunque mi sueño era tener un parto natural, me negaba a la cesárea; pero no dilataba lo suficiente y ya el dolor era desesperante y gritaba desde mi camilla. En ese momento, una de las enfermeras entró y me dijo que así como no había tenido problema en abrir las piernas para hacer a mis bebés, que no me quejara ahora que me tocaba tenerlos”, relata la ingeniera.