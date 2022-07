“Hablemos de lo que significa la independencia para nosotras”: Causa Justa sobre el 20 de Julio

Luego del pasado fallo de la Corte Constitucional donde se marcó la historia en materia en derechos de las mujeres en Colombia, retirando el delito del aborto del código penal hasta la semana 24 de gestación; el movimiento demandante, quien recoge mas de 45 organizaciones en el país, tomó más popularidad que nunca a nivel nacional llegando a mas de 35.5 mil seguidores en Instagram, donde fue difundido dicho video.

Neiva, Barranquilla, Boyacá, Medellín y Cúcuta son las ciudades desde las cuales, diferentes mujeres representan a sus organizaciones manifestando lo que desde su perspectiva significa la independencia para las mujeres, mencionando temas referentes a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y garantías de derechos.

“Es que las mujeres y las niñas no suframos de ningún tipo de violencia, que las mujeres no suframos de violencia obstétrica, que las niñas no sean madres, que no seamos explotadas sexualmente y que tengamos vidas dignas, decentes y con acceso a una salud de calidad.” mencionan desde la Corporación Mujer Denuncia y Muévete en Cúcuta N.D.S. Por otro lado, desde Red Defensoras, situadas en el departamento de Boyacá, manifiestan que “Independencia es que las mujeres y las niñas tengamos la libertad para actuar y decidir según nuestra consciencia”.

Estas son algunas de las declaraciones que se encuentran dentro de la pieza audiovisual compartida en la mañana del 20 de julio, que posteriormente a unas horas de su publicación, fue acompañada por ocho piezas gráficas con mensajes en la misma dinámica del día de la independencia colombiana.

En ese sentido, es importante resaltar el rol que han tenido las redes sociales que permiten la difusión de este tipo de contenidos en pro de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, pues a lo largo del día al igual que este, se visualizaron una numerosa cantidad de contenidos feministas donde hablaban del desde el análisis a la fecha conmemorativa, hasta el rol significativo que tuvieron diversas mujeres en este hecho histórico.

Tal es el caso de diferentes cuentas en TikTok, unas de la redes sociales más usadas actualmente para la difusión de contenidos audiovisuales, donde cuentas como la de SomosJacarandass, anteriormente conocidas como Las 14 Por la Vida, también hicieron énfasis en la perspectiva feminista de esta fecha y recalcaron la importancia que tuvieron las mujeres durante la guerra de la independencia, haciendo un recuento sobre cinco mujeres que hicieron parte de este hito, tales como:

La Reina Leonor, quien gobernó sobre San Basilio de Palenque y resistió frente a cada uno de los ataques de los españoles; Juana Béjar, la primera mujer sargento mayor de la caballería del ejército libertador; Antonia Santos, fundadora de la primera guerrilla de la provincia del socorro, la cual fue muy importante para la batalla de Boyacá, desencadenando además una revolución a partir de su fusilamiento; Josefa Conde, una mujer de origen africano que ayudó significativamente cargando, escondiendo y transportando armamento para el ejercito independentista, y finalmente Rosa Zárate, promotora de la causa independentista y la participación política de las mujeres; todas ellas próceres que suscitaron la independencia y forjaron camino para la participación de las mujeres en escenarios de la historia colombiana, por lo que merecen ser mencionadas y recordadas.C