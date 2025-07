Gustavo Petro instaló el Congreso con fuerte discurso: “Veamos si este Gobierno tuvo éxito de acuerdo a sus promesas”

“El Congreso de Colombia hoy discute de la reforma laboral; dos años. Independiente de quienes aquí se oponían a las tesis progresistas del Gobierno, no importa. Independiente de quien decía que no iba a pasar las leyes. Independiente de quienes se oponían a que los viejos, todos que hoy andan en las calles, tuvieran un bono pensional independiente a quienes decían, y vamos a demostrarlo aquí”, dijo Gustavo Petro.

Y avanzó: “Que no era necesario reformar la salud porque la mayoría del pueblo tenía acceso como derecho a ella, independiente de las posiciones políticas, amigos y amigas congresistas, aquí lo que ha habido es debate y ya no sobre el crimen, ya no sobre la muerte, sino sobre las reformas necesarias que necesita este país para ser una gran nación. Ya no debaten ustedes sobre si Mancuso se paraba en un atril delante del Congreso a dictar la ley”.