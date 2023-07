Esta es la mejor forma de quitar el acné sin receta médica

Ojo: esta es la razón por la cual no se debe usar bicarbonato de sodio para combatir el acné

A su vez, recomendó empezar con productos que tengan principios activos específicos que pueden ayudar a iniciar el tratamiento. Entre otros mencionó el peróxido de benzoílo y el adapaleno. No solo calificó cada ingrediente como “eficaz”, sino que señaló que puede tolerarse adecuadamente. Incluso, pueden ser más efectivos si se usan al tiempo, según la evidencia científica disponible.

Foto: Jose Luis Pelaez Inc

Lavarse la zona afectada por el acné dos veces al día puede ser de utilidad, según la Clínica Mayo.

Es importante no lavar la piel demasiado, pues puede generar más irritación.

También recomendó usar algunos elementos de limpieza personal como pañitos o toallas húmedas. Es importante que sean suaves para que no vayan a generar irritaciones en la piel. Además, pueden ayudar a reemplazar las actividades de lavado a la hora de eliminar las células muertas y retirar el maquillaje al final del día .

La institución médica aseguró que en el caso de la piel de la cara es importante fijarse en que los productos que se usan están hechos a base de agua y no de aceite. Esta recomendación, aclaró la clínica, cobija a los hidratantes faciales, los correctores de acné y los cosméticos. Al implementar esta medida los pacientes podrán garantizar que los poros no resulten obstruidos y que la piel no descame o se seque.