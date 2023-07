Esta fruta ayuda a reducir el ácido úrico y evitar el dolor por gota

El ácido úrico es un químico presente en la sangre que se forma cuando el organismo descompone las purinas, una sustancia de desecho presente de manera natural en el cuerpo y en algunos alimentos.

Todas las personas disponen de cierto nivel de ácido úrico en el organismo, el cual puede variar, siendo mayor en los varones que en las mujeres. El problema es que, en algunos casos, el cuerpo lo produce en exceso y es cuando empiezan a registrarse molestias.

“La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones. Desde ahí sale a través de la orina. Si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina en cantidades suficientes, la persona se puede enfermar. Los niveles altos de ácido úrico en la sangre se denominan hiperuricemia”, precisa la web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Una de las principales razones por las que se presenta este padecimiento es el consumo de alimentos que generan exceso de esta sustancia. En ese caso, los riñones no lo filtran de modo adecuado y se pueden incluso generar cálculos renales cuando esta sustancia se concentra en estos órganos.

Representación de uno de los síntomas que produce el aumento de ácido úrico en el cuerpo. - Foto: Montaje: Getty Images / Peter Dazeley

Algunos de los alimentos con un alto contenido de purina incluyen el hígado, las anchoas, la caballa, los fríjoles, las arvejas secas y la cerveza.

Según el Instituto Mayo Clinic, se ha demostrado en diversos estudios que también hay verduras con alto contenido de purinas, como espárragos y espinaca. De igual manera, se deben limitar o evitar los alimentos azucarados, como los cereales endulzados, los productos de panadería y las golosinas, así como los jugos de fruta envasados.

Además de minimizar el consumo de carnes, grasas y embutidos en la dieta, los expertos recomiendan incluir algunas frutas que pueden ayudar a moderar los niveles de esta sustancia en el organismo.

La vitamina C es clave, pues de acuerdo con investigaciones científicas ayudaría a deshacer los cristales adheridos a las articulaciones. Por esta razón, es recomendable consumir naranjas, mandarinas, toronjas y limones.

Las fresas también son ricas en vitamina C y se cree que ayudarían a deshacer esas purinas presentes en la sangre y que los riñones no pueden eliminar. Se pueden consumir, por ejemplo, en el desayuno sin añadir azúcar. Lo ideal es no elegir aquellas que estén demasiado maduras, ya que su nivel de glucosa puede ser más elevado, indica la revista Mejor con Salud.

La FDA en Estados Unidos emitió una alerta para retirar fresas que estarían contaminadas con el virus de la hepatitis A. - Foto: Getty Images / Carol Yepes

Otra fruta que contiene vitamina C son los arándanos, que pueden ser consumidos después del almuerzo. Por otro lado, según Mayo Clinic, existe evidencia de que comer cerezas se asocia con un menor riesgo de ataques de gota, padecimiento que es generado por la acumulación de ácido úrico.

La manzana también forma parte del listado de frutas recomendadas. Esta, además de ayudar a neutralizar las purinas, también es beneficiosa para la eliminación de líquidos y toxinas del organismo, de manera que favorecerá la expulsión del ácido úrico a través de la orina.

Lo ideal, de acuerdo con los especialistas, es consumir estas frutas de manera natural, sin preparaciones y sin agregar azúcar, que les cambia las características y les puede hacer perder sus propiedades.

Ácido úrico - artritis- gota - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de las mencionadas frutas, otros alimentos que pueden ser beneficiosos para las personas que tienen alto el ácido úrico son las verduras y legumbres; las carnes blancas como el pollo, el pavo y la ternera, los pescados blancos como la merluza y lenguado; el aceite de oliva o girasol y la leche desnatada.

De acuerdo con los expertos, para bajar esta sustancia del organismo es necesario consumir grandes cantidades de agua diariamente, al menos 1,5 litros. Con la ingesta constante de líquido se logra que los riñones expulsen a través de la orina las sustancias nocivas.